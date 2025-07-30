PIRAGÜISME
Nou lleidatans competeixen a l’Europeu júnior i sub-23
Simona, Planes, Belmonte, Faust, Foz, Contreras, Farran i Jan i Marc Vicente
Un total de nou lleidatans prenen part des d’avui i fins diumenge en el Campionat d’Europa júnior i sub-23 d’eslàlom en aigües braves, que es disputarà al canal eslovè del Solkan. Seran tres noies i sis nois els que formaran part de les seleccions espanyoles que lluitaran per medalles, com ja van fer unes setmanes enrere en el Mundial de la categoria que es va celebrar a Foix (França).
El Cadí Canoe Kayak de la Seu d’Urgell tornarà a ser l’entitat que més palistes aportarà amb cinc, tres d’ells a la categoria júnior, Jana Planes, Anna Simona i Jan Vicente, i dos en sub-23, amb Marc Vicente i Manel Contreras.
El segueix l’Associació Esportiva Pallars amb tres representants, tots ells júniors, Jana Belmonte, que s’estrena aquest any a nivell internacional, Dídac Foz i Faust Clotet. El novè lleidatà participant serà el palista del Mig Segre de Ponts Miquel Farran.
Molts d’ells ja saben el que és pujar al podi en un gran esdeveniment internacional; algun fins i tot ho va aconseguir de forma recent. Manel Contreras es va penjar el bronze en el passat Mundial de Foix, on Anna Simona va aconseguir l’or en els Trails de caiac cros. També van pujar al podi mundialista, encara que en la modalitat d’equips, Faust Clotet, Dídac Foz i Jan Vicente.
Anteriorment, Faust Clotet i Miquel Farran es van proclamar l’any passat campions del món i d’Europa, respectivament, de caiac cros.
En aquest Europeu de Solkan, que avui arranca amb la disputa de les eliminatòries de caiac individual i les finals de patrulles, on es dirimiran les primeres medalles del certamen, acudeixen uns altres dos representants lleidatans, ambdós al cos tècnic, Jordi Cadena i l’exolímpic Carles Juanmartí, que exerceix de cap d’equip.
“Venim d’aconseguir deu medalles a nivell de selecció en el Mundial, així que el llistó està molt alt i no serà gens fàcil repetir-ho, però tenim molts palistes que parteixen amb opcions de pujar al podi, tant individual com per equips”, va apuntar l’entrenador de la Seu d’Urgell, que va ser clar a l’afirmar que “hem de continuar sent ambiciosos i buscar la mateixa tendència”.