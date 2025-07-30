CICLISME
La Sagrada Família, escenari del Tour 2026
Amb la presentació dels 23 equips
Els 23 equips que participaran en el Tour de França 2026, que partirà des de Barcelona, seran presentats el 2 de juliol en un escenari que estarà situat davant de la façana del Naixement de la Sagrada Família, segons va revelar ahir Jaume Collboni, alcalde de la capital, que va obrir el acte en el qual la ciutat va començar el seu particular compte enrere per allotjar la Grand Départ de la prova francesa i que es va celebrar al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, l’espai del qual partiran els equips rumb a la Sagrada Família. “L’any que ve, Barcelona serà la Capital Mundial de l’Arquitectura de la Unesco i hem volgut barrejar aquests dos grans esdeveniments, unint en la presentació dels equips del Tour dos joies modernistes de la ciutat que són Patrimoni Mundial de la Unesco connectades a través de l’avinguda de Gaudí”, va explicar l’alcalde de la capital catalana. El regidor d’Esports, David Escudé, va precisar que l’Hospital de Sant Pau “rebrà els més de 1.000 periodistes acreditats i serà el lloc on es realitzaran la sessió informativa i les entrevistes amb els equips ciclistes”.