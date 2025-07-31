FUTBOL
Paco García, president de l’AEM, celebra l’acord per compartir l’estadi: “al Camp d’Esports hi haurà més abonats”
L’AEM va anunciar dimarts l’acord per compartir l’estadi lleidatà amb el Lleida CF
Paco García, president de l’AEM, considera “boníssim” l’acord assolit amb el Lleida CF per compartir el Camp d’Esports i poder disputar a l’estadi lleidatà els seus partits aquesta pròxima temporada. “Jugar al Camp d’Esports farà que tinguem més abonats”, explicava ahir el dirigent. “Estem molt il·lusionats amb aquesta oportunitat que tenim ara. Cal treballar molt, però l’acord és molt bo per a tothom. Falta l’OK de la Paeria, amb qui estem treballant”, afegia.
L’AEM va anunciar dimarts l’acord per compartir l’estadi lleidatà amb el Lleida CF, que ahir ho va confirmar mitjançant un comunicat en el qual explicava que “el Lleida CF i la SE AEM han arribat a un acord perquè el primer equip femení de la ciutat pugui utilitzar les instal·lacions del Camp d’Esports i l’Annex durant la present temporada 2025-2026”. Destacava que “l’acord és una mostra de les bones relacions existents entre els dos clubs i comporta posar les bases d’una col·laboració amb vocació de permanència en l’àmbit esportiu i institucional”.
“Un salt de qualitat”
“Amb aquest acord farem un salt de qualitat”, afegia en aquest sentit García. “No podem oblidar que, per normativa federativa, hem de jugar en gespa natural. Cada vegada ens ho posen més difícil, als clubs, però és una gran notícia poder utilitzar un tros de camp com aquest.” D’altra banda, l’AEM anunciarà ben aviat la seua campanya d’abonats.
Quim Montenegro i Joan Rusiñol fitxen pel Lleida
El Lleida CF continua perfilant la plantilla per afrontar aquesta temporada a Tercera RFEF. El club va anunciar ahir dos noves incorporacions, en ambdós casos jugadors lleidatans que tornen al club. Es tracta del centrecampista de 25 anys Joan Rusiñol, que procedeix del Pobla de Mafumet, i de l’extrem Quim Montenegro, de 20 anys, que la passada temporada va estar als equips inferiors del Rio Ave, club de la Primera divisió de Portugal.
De Joan Rusiñol el club va explicar que “destaca per la seua polivalència en diferents zones del centre del camp” així com “la seua experiència a Segona i Tercera RFEF. Rusi serà un dels pilars al centre del camp de l’equip”. El lleidatà ja havia jugat al Lleida i també ha passat pel Binèfar, Izarra o Mollerussa, entre d’altres clubs.Pel que fa a Quim Montenegro es va formar en el futbol base del Lleida, amb la qual cosa torna al Camp d’Esports després d’haver jugat la passada temporada a les categories inferiors del Rio Ave portuguès.El club, per la seua part, segueix a l’espera de rebre notícies del Jutjat Mercantil de Lleida, davant del qual ha presentat una sol·licitud de concurs de creditors.