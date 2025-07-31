NATACIÓ
El francès Léon Marchand polvoritza el rècord del món dels 200 estils
El francès Léon Marchand, l’indiscutible rei de la natació mundial, només va necessitar una prova per acaparar tots els focus als Mundials de Singapur, al polvoritzar ahir el rècord del món dels 200 estils amb un temps de 1:52.69. Marchand no només va rebaixar en 1.31 segons l’anterior plusmarca universal, en possessió del nord-americà Ryan Lochte des del 2011, sinó que es va convertir en el primer nadador en la història a trencar la barrera dels 1.53 minuts en la prova curta d’estils.
Un crono que reflecteix millor que res la condició de Léon Marchand, que va complir 23 anys el mes de maig passat, com el nadador més complet del panorama internacional. El nadador francès, guanyador de quatre ors als passats Jocs de París, tindrà l’oportunitat de tornar a rebaixar el rècord avui en una final dels 200 estils en la qual partirà com el màxim i únic favorit per penjar-se l’or.
Menys sorprenent va ser la victòria de l’australiana Mollie O’Callaghan, vigent campiona olímpica, que es va penjar la medalla d’or a la final dels 200 lliure amb una marca de 1:53.48. Un segon menys que la xinesa Bingjie Li, plata en aquests Mundials als 400 lliure, que va arrabassar per 15 centèsimes la segona plaça a la nord-americana Claire Weinstein.