FUTBOL
L’Atlètic Lleida incorpora Alya Camara, cedit pel Sabadell, i demana jugar al Camp d'Esports
Segons ha pogut saber aquesta redacció, les dos parts porten uns dies negociant compartir l’estadi i fonts pròximes no descartaven ahir un acord imminent
L’Atlètic Lleida va anunciar ahir la incorporació d’Alya Camara, un jove davanter de 20 anys que arriba al club lleidatà cedit fins a finals de temporada per la CE Sabadell, per sumar-se a l’equip que aquesta pròxima temporada debutarà a Segona RFEF.
Format al Sabadell des de prebenjamins, Camara va ser el màxim golejador del Juvenil de Divisió d’Honor la temporada 2023-2024, amb 12 gols, la qual cosa li va permetre fer el salt al Sabadell B, on va marcar dos gols més i es va consolidar com una de les joves promeses del club barceloní. Jugador potent, ràpid i amb capacitat golejadora, arriba a l’Atlètic Lleida per reforçar el joc ofensiu de l’equip de Gabri Garcia i fer un salt endavant en la seua carrera esportiva.
D’altra banda, l’equip lleidatà iniciarà dilluns vinent un stage de pretemproada de quatre dies a la localitat aranesa de Garòs. Durant aquesta estada els jugadors combinaran sessions d’entrenament amb activitats lúdiques, amb l’objectiu de reforçar el grup de cara a una nova temporada que serà molt exigent.
L’expedició partirà dilluns a les 9.30 hores i aquell mateix dia farà, a la tarda, la primera sessió d’entrenament. Els dos propers dies hi haurà doble sessió encara que dimecres a la tarda el grup farà una activitat lúdica. Dijous, últim dia de l’stage, la plantilla s’entrenarà únicament en sessió matinal i a la tarda, després de dinar, emprendrà la tornada a Lleida.
Així mateix, el club lleidatà també ha sol·licitat a la Paeria disputar els partits aquesta temporada al Camp d’Esports, on ja tenen fixats els seus el Lleida CF, que milita a Segona RFEF i l’AEM, que juga a la Primera RFEF Femenina, avantsala a la Lliga F.
Com en el cas de l’AEM, perquè això sigui possible l’Atlètic Lleida necessita l’autorització de la Paeria i el consentiment del Lleida CF. Segons ha pogut saber aquesta redacció, les dos parts porten uns dies negociant compartir l’estadi i fonts pròximes no descartaven ahir un acord imminent. El problema seria la compatibilització dels horaris d’entrenament i dels partits oficials, així com fer-se càrrec del manteniment de la gespa.