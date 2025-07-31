PIRAGÜISME
La lleidatana Anna Simona, plata europea per equips
La palista de la Seu d’Urgell va ser segona en les patrulles de caiac júnior
Anna Simona va estrenar ahir el medaller per als palistes lleidatans en el Campionat d’Europa júnior i sub-23 que va arrancar al canal eslovè de Solkan. La palista de la Seu d’Urgell es va penjar la plata en les patrulles júnior de caiac, fent triplet amb les basques Ainara Goikoetxea i Ainhoa Segura.
Simona, de 17 anys, suma d’aquesta manera la seua quarta medalla internacional amb la selecció espanyola, després de l’or aconseguit fa unes setmanes als trails de caiac cros del Mundial de Foix i els dos bronzes que es va penjar a l’Europeu de 2023 a Bratislava. L’equip estatal va firmar el segon millor registre amb 111.03, només superat pel combinat txec, amb 107.33, mentre que Alemanya va completar el podi amb 111-85.
Va ser l’única medalla que va aconseguir la selecció espanyola en la jornada inaugural. Els que van estar més a prop d’obtenir-ne van ser els també lleidatans Manel Contreras (Cadí Canoe Kayak), Miquel Farran (Nàutic Mig Segre) i Faust Clotet (AE Pallars), que van firmar el setè lloc en la prova d’equips K1 sub-23, prova en la qual es va imposar Alemanya, davant de França i la Gran Bretanya.
Clotet també va participar en les patrulles júnior, aquesta vegada al costat del també pallarès Dídac Foz i el basc Oier Díaz, però el triplet va quedar setzena.
El Campionat d’Europa, l’última gran competició a nivell de base d’aquesta temporada, va arrancar al matí amb la disputa de les proves classificatòries de caiac, en les quals també va brillar Anna Simona. La jove urgellenca va marcar el segon millor temps (93.54) per ficar-se en les semifinals, només darrere de la polonesa Hanna Danek. El mateix resultat va aconseguir Faust Clotet (83.84) en júnior, només superat pel francès Titouan Estanguet, mentre que Dídac Foz també va accedir a semifinals amb el vint-i-dosè millor registre.
D’altra banda, els altres dos lleidatans que van competir ahir a nivell individual també van superar el cribratge, Manel Contreras amb el dotzè lloc i Miquel Farran amb el vint-i-sisè. Avui li tocarà el torn a la categoria de canoa.