PIRAGÜISME
Anna Simona repeteix en l’Europeu medalla per equips
Va ser plata en C1 júnior, mentre que Jan i Marc Vicente van fregar el bronze
La lleidatana Anna Simona va tornar a pujar ahir el podi dels Campionats d’Europa júnior i sub-23 d’eslàlom que es disputen al canal eslovè de Solkan. La palista del Cadí Canoe Kayak de la Seu va repetir medalla de plata per equips, ara en la modalitat de canoa júnior i repetint triplet amb les basques Ainara Goikoetxea i Ainhoa Segura. L’embarcació estatal va completar el traçat amb un temps de 116.72, a gairebé tres segons de l’equip de la República Txeca, que es va penjar l’or igual que va fer dimecres en caiac, mentre que Polònia va completar el podi.
El botí de medalles per a Lleida hauria pogut ser més gran, ja que els germans Jan i Marc Vicente es van quedar molt a prop del bronze. El que més a prop ho va tenir va ser el gran, Marc, que al costat dels bascos Markel Imaz i Álex Segura es va quedar a només 2 centèsimes del tercer calaix del podi sub-23, que va ser per a Itàlia, mentre que França es va emportar l’or i Polònia la plata. Per la seua part, Jan, en júniors i formant triplet amb els també bascos Oihan Deus i Oier Díaz, també va ser quart amb 101.24 pels 99.67 d’Alemanya, que va ser bronze. França va guanyar i Itàlia es va emportar la plata.
Ahir també es van disputar les sèries individuals amb ple dels palistes de Lleida a semifinals. Anna Simona va tornar a ser la millor a l’aconseguir el sisè millor crono, amb 104.44, sense cap penalització, mentre que Marc i Jan Vicente van ser dinovens. Avui es disputen les finals de K1 amb diversos lleidatans amb opcions.