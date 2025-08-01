BÀSQUET
Comenge dirigirà el sub-22
Jugarà com a Força Lleida i estarà al grup B amb Girona, Bilbao, Burgos, Gran Canària, Granada i Múrcia. La base de l’equip seran jugadors del planter
Borja Comenge serà l’entrenador de l’equip sub-22 de l’Hiopos Lleida que prendrà part en la recentment creada Lliga U, el projecte que organitzen conjuntament l’ACB i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), que busca compaginar la vida acadèmica i la formació esportiva i que arrancarà el proper 10 d’octubre.
El conjunt lleidatà, que jugarà com a Força Lleida, ha estat inclòs al grup B amb el Bàsquet Girona, Bilbao Basket, Burgos Grupo de Santiago, Gran Canària, Stellantis & You Granada i UCAM Múrcia, mentre que al grup A estaran els equips amb millors resultats en el Campionat d’Espanya júnior dels últims cinc anys, és a dir, Barça Atlètic, BAXI Manresa, Casademont Saragossa, Fundació CB Canàries, Joventut Badalona, Reial Madrid, Unicaja i València Basket.
La base de l’equip el formaran jugadors dels actuals equips júnior i sènior B de l’entitat del Barris Nord i del planter d’anys anteriors que siguin menors de 22 anys. Tot i que encara no se n’ha revelat la composició, seran fixos el base Ferran Mauri i el pivot Ibou Dabo, que aquesta passada temporada van estar en dinàmica de primer equip i van arribar a debutar a l’ACB.
La primera fase es jugarà entre el 10 d’octubre i el 4 de gener, amb els equips de cada grup jugant entre si dos vegades per a un total de 14 jornades. A l’acabar aquesta ronda inicial, el primer classificat del grup B pujarà a l’A, d’on baixarà l’últim, i es disputarà una repesca a un sol partit entre el 2n i 3r del B contra el 7è i el 6è de l’A, respectivament.
Així, els guanyadors dels partits de repesca completaran el grup A en una segona fase que es jugarà entre el 16 de gener i el 19 d’abril, en la qual els equips de cada grup jugaran unes altres 14 jornades. Els quatre primers del grup A avançaran a la final a 6, i les últimes dos places sortiran d’un play-in a un sol partit entre el 5è i 6è del grup A contra el 2n i 1r del grup B, respectivament.
Així mateix, la final a 6 es disputarà entre els dies 15 i 17 de maig, en una seu encara per determinar, amb tres eliminatòries per decidir el primer campió de la Lliga U. El primer i el segon del grup A esperaran en semifinals els guanyadors dels quarts.