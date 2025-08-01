NATACIÓ
Emma Carrasco cau eliminada en les sèries dels 200 braça
Carles Coll, campió de món en piscina curta, va passar a semifinals
La segona competició de la lleidatana Emma Carrasco en els Campionats Mundials de natació de Singapur va ser ahir un pèl atziaga, ja que no va poder aconseguir el seu objectiu d’accedir a semifinals. La nadadora del Sant Andreu, que diumenge passat sí que va aconseguir assolir la penúltima ronda en els 200 estils, encara que per a això va haver de disputar una repesca, va caure eliminada en les sèries dels 200 braça a l’acabar en la vint-i-unena posició, amb un registre de 2:27.80 minuts. A la lleidatana només li queda una prova en aquest Mundial absolut, els 400 estils, que nadarà diumenge en l’última jornada de natació.
Quant a la resta de la delegació espanyola, el tarragoní Carles Coll, vigent campió de món en piscina curta, va aclarir tots els dubtes i va certificar la seua classificació per a les semifinals dels 200 braça, després de tancar la ronda preliminar en cinquena posició amb un temps de 2:10.30 minuts. Un registre que va demostrar que Coll, que es va quedar a 5 centèsimes de la seua marca personal, no ha vist minvat el seu rendiment malgrat la incertesa en la qual ha viscut instal·lat els últims mesos a causa dels problemes burocràtics sorgits per prolongar la seua estada als Estats Units, on estudia i s’entrena.
Respecte a la resta de la jornada a Singapur, va destacar la nadadora canadenca Summer McIntosh, que va aconseguir un títol mundial amb sabor agredolç a la final dels 200 papallona, ja que no va poder aconseguir el rècord del món, el seu objectiu declarat a la ciutat asiàtica. Una plusmarca de la qual McIntosh, vigent campiona olímpica de la distància, es va quedar a només 18 centèsimes després de penjar-se la medalla d’or, la tercera que la canadenca suma en aquests Mundials, amb un temps de 2:01.99 minuts.