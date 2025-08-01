L’Atlètic Lleida pagarà al Lleida CF per poder jugar al Camp d’Esports
Els dos clubs ja haurien pactat la quantitat i el rubricarien avui mateix | L’estadi també acollirà l’AEM femení, de Primera RFEF
L’Atlètic Lleida complirà un dels seus principals desitjos per a la temporada de debut a Segona RFEF, ja que disputarà els seus partits com a local al Camp d’Esports. Segons ha pogut saber aquest diari, ho farà després d’assolir un acord amb el Lleida CF –i a l’espera de l’autorització de la Paeria, que arribarà també ben aviat– pel qual el club de Cappont pagarà al Lleida CF una quantitat econòmica ja acordada, però que no ha sortit a la llum, cosa imprescindible perquè el club que encara posseeix el dret d’ús del Camp d’Esports accedís a compartir estadi amb l’Atlètic Lleida.
Tal com va explicar ahir SEGRE, les negociacions entre les dos entitats estaven avançades i el director esportiu de l’Atlètic Lleida, Xavi Bartolo, va afirmar en la roda de premsa de presentació de les noves incorporacions que “soc optimista” sobre jugar els partits al Camp d’Esports, després d’expressar en una roda de premsa anterior que “no entendria que el projecte masculí més gran de la ciutat no jugués al Camp d’Esports”. De fet, segons la informació recollida per aquest diari, la previsió és que l’acord entre clubs es formalitzi avui mateix i s’anunciï immediatament després de la firma.
D’aquesta manera, l’estadi lleidatà comptarà la pròxima temporada amb tres inquilins, ja que a ambdós clubs masculins se’ls ha d’unir l’AEM, que milita a Primera RFEF femenina, l’avantsala de la màxima categoria i que dimarts ja va anunciar que havia acordat amb el club blau que farà ús del Camp d’Esports i l’Annex per als partits i entrenaments del primer equip femení. De fet, des de l’inici d’aquesta setmana l’AEM ja s’ha exercitat entre l’Annex i l’estadi, fent ús ja d’un dels convenis assolits amb el Lleida CF, club amb el qual preveu col·laborar en més aspectes, com el futbol base.
Els tres clubs hauran d’acordar encara la manera de fer-se càrrec del manteniment de la gespa i de la resta de la instal·lació, ja que el Lleida CF, a priori responsable d’això, també veuria amb bons ulls un acord a causa del cost que té fer-se càrrec del manteniment. A més, també s’hauran de posar d’acord en els horaris dels entrenaments i els partits.
Autorització municipal
Més enllà dels pactes assolits entre els tres clubs per compartir l’estadi durant la temporada, l’ajuntament –propietari de la instal·lació– també donarà ben aviat la seua autorització perquè Atlètic Lleida i AEM s’uneixin al Lleida com a usuaris del Camp d’Esports.
En aquest sentit, el consistori sempre ha vist amb bons ulls fer un ús compartit de les instal·lacions municipals, i en aquest cas concret del Camp d’Esports. Tant AEM com Atlètic Lleida ja han fet una sol·licitud formal a la Paeria per utilitzar el camp i aquesta es pronunciarà de forma favorable ben aviat –fins i tot és possible que ho faci avui mateix.
Una prioritat
Val a destacar que, en la seua inscripció a Segona RFEF, l’Atlètic Lleida ja va posar com el seu primer camp de joc el Camp d’Esports, per la qual cosa la seua intenció prioritària sempre havia estat traslladar-se per a la nova temporada.
ERC demana el govern si va recórrer la sentència
El grup municipal d’ERC ha registrat un seguit de preguntes dirigides a la regidora de Bon Govern de la Paeria, Carme Valls, per saber si l’ajuntament de Lleida va presentar finalment recurs contra la denegació de l’execució provisional de la sentència sobre el Camp d’Esports. També reclama suport a l’acord entre el Lleida CF i l’AEM per a l’ús compartit de les instal·lacions.
Quatre nous jugadors presentats al Ramon Farrús
L’Atlètic Lleida va presentar ahir oficialment Asier Ortiz, Juan Agüero, Giovanni Navarro i Nico Magno, com a quatre nous jugadors que s’incorporen al projecte a Segona RFEF.
Durant l’acte, el director esportiu Xavi Bartolo va destacar “el valor d’aquests jugadors, que aportaran competència interna i qualitat en una temporada especial”.El davanter Giovanni Navarro va explicar que va triar el club “perquè és un projecte ambiciós. M’il·lusiona ajudar l’equip a ser a dalt i créixer com a jugador”. Per la seua part, Juan Agüero va expressar la seua felicitat per tornar a Lleida. “Sempre m’he sentit molt a gust aquí. Ara torno amb el compromís de donar-ho tot”, va explicar l’ex del Lleida CF. Asier Ortiz va valorar aquesta oportunitat com “un pas molt important en la meua carrera. Vinc a aportar treball, visió de joc i intensitat”. Finalment, Nico Magno es va mostrar emocionat de tornar al club: “Vaig viure l’inici del projecte a Primera Catalana i veure’l ara a Segona RFEF és molt motivador.”