Nou club de bàsquet a Guissona
Un grup de famílies i jugadors veterans amants d’aquest esport ha impulsat el Guissona Club Basquetbol. L’estrena ha estat ben acollida i ja compta amb 45 jugadors distribuïts en cinc equips federats amb l’objectiu de potenciar la base creant una escola
Guissona compta amb un nou club de bàsquet. El projecte va nàixer fa uns mesos per la inquietud d’un grup de famílies i jugadors veterans amants d’aquest esport. L’estrena ha estat molt ben acollida i a falta d’un mes per iniciar els entrenaments oficials, ja tenen 45 jugadors inscrits distribuïts en cinc equips federats: dos Veterans masculins, un Cadet femení, dos Infantils (masculí i femení), i ultimen l’Amateur femení. Ara treballen per potenciar la base creant una escola amb la previsió d’acabar la primera temporada –la 2025/2026– amb un equip per categoria. El vicepresident, coordinador i director esportiu, Miquel Farran, afirma que “l’escola és la clau ja que si volem tenir futur i continuïtat, necessitem una bona base”.
Per la seua part, el president del flamant Guissona Club Basquetbol, Josep Masons, explica que “som el primer club de bàsquet de Guissona, fet que suposa un repte, però alhora també una oportunitat”. “Volem deixar un llegat i que el bàsquet, que promocionarem, es converteixi també en un esport destacat i referent a Guissona”, afirma. Farran, per la seua banda, afegeix que “la nostra missió és arrelar el bàsquet en aquest territori rural”.
El Guissona Club Basquetbol té el club de Solsona com a model. “Volem ser més que un club i per això apostem per col·laborar amb les altres entitats del municipi i les empreses locals així com amb altres clubs del territori”, destaca Masons. “Ens agradaria portar partits d’equips de nivell destacat a Guissona i organitzar sortides a Manresa o a Lleida per poder veure en directe partits amb jugadors professionals i de primer nivell, tot amb l’única finalitat que aquest nou projecte esportiu repercuteixi positivament en les famílies”, indica el president, motiu pel qual fa una crida a les entitats i empreses locals a afegir-se al projecte amb col·laboracions puntuals i com a patrocinadors.
També volen obrir el club a la ciutadania en general, i per aquesta raó oferiran cada dissabte una hora i mitja de bàsquet a aquells que vulguin iniciar-se en aquest esport per un preu de 12 euros al mes.
Formacions
Aquestes setmanes el club organitza formacions al poliesportiu per als seus futurs entrenadors, un dels quatre ja ha acabat la formació i els altres tres ho faran a l’agost. Aquestes sessions, en les quals també participen els jugadors, han anat a càrrec, entre d’altres, de Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket que aquesta passada temporada va aconseguir la FIBA Europe Cup, i Claudia Baraut, exjugadora del Barça, entrenadora i agent FIBA, així com també de Marc Díaz i Ramón Navarro, entrenadors dels Sèniors masculins del Pujol Mollerussa.
Segons Farran, “volem tancar el cercle, si formem nosaltres mateixos els nostres entrenadors, podrem oferir millor qualitat formativa i esportiva als jugadors, que alhora seran els futurs entrenadors”.