HOQUEI
Vila-sana i Alpicat, al grup C de la Lliga Catalana
Les del Pla demanaran retardar el debut perquè no hauran començat a entrenar
Vila-sana i Alpicat, que aquesta temporada tornaran a coincidir a l’OK Lliga dos anys després de fer-ho per primera vegada a la història la campanya 2022-2023, han estat enquadrats en el mateix grup de la Lliga Catalana d’hoquei patins. Ambdós estaran al C al costat del Cerdanyola, en una competició que està programada que comenci el 30 d’agost, precisament amb la disputa del derbi lleidatà al pavelló Antoni Roure d’Alpicat.
Aquesta data suposarà un problema per al conjunt del Pla d’Urgell, que no té previst tornar als entrenaments fins a dos dies després, l’1 de setembre. És per aquest motiu que el Vila-sana sol·licitarà a l’Alpicat retardar l’enfrontament per més endavant, per la qual cosa el debut de les de Lluís Rodero en aquest torneig es produiria el 13 de setembre davant del Cerdanyola a casa. El conjunt de Segrià jugarà la segona jornada, el 6 del mateix mes, a la pista barcelonina.
Els campions de cada grup i el millor segon de tots accediran a semifinals, que es disputaran el 20 de setembre, mentre que la final està fixada per a l’endemà, el dia 21, ambdós fases en una seu encara per determinar. Quant als altres dos grups, a l’A han estat inclosos Fraga, Voltregà i Sant Cugat, mentre que al B figuren Palau, Manlleu i Bigues i Riells.
D’altra banda, el Vila-sana afrontarà una pretemporada en quadre, ja que cinc de les seues jugadores estaran per aquestes dates preparant amb les seues respectives seleccions el Campionat d’Europa que es disputarà a Paredes (Portugal) del 8 al 13 de setembre, mentre que Gimena Gómez i Laura Pastor estaran convalescents de sengles operacions. Victòria Porta, Anna Salvat i Aina Florenza han estat seleccionats per jugar amb Espanya, que també ha cridat Elsa Salvanyà, un altre dels fitxatges del Vila-sana, com a reserva, mentre que Sandra Coelho ha estat convocada per la selecció de Portugal, per la qual cosa Lluís Rodero no tindrà porteres.
El Vila-sana només cobra 2.000 € per guanyar el Mundial
El Club Patí Vila-sana ja ha rebut el premi econòmic per guanyar fa uns mesos enrere el Mundial de Clubs a l’Argentina. L’entitat del Pla d’Urgell ha rebut de la Federació Internacional un total de 2.050 euros pel títol, una quantitat, que, no obstant, no sufraga ni el cinc per cent de les despeses que va suposar a l’entitat viatjar fins al país sud-americà xifrats en més de 50.000 euros. El conjunt de Vila-sana va conquerir el títol al vèncer en la gran final disputada a San Juan el Fraga per un resultat final de 3-5.