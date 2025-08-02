ATLETISME
Bernat Erta, amb millor marca, i Berta Segura, a la final de 400 metres
Monné es queda en semifinals dels 100
Bernat Erta (FC Barcelona) i Berta Segura (Independent) van ser els dos atletes lleidatans més destacats en la jornada inaugural del Campionat d’Espanya que se celebra a Tarragona fins demà. Ambdós es van emportar el bitllet per disputar avui la final dels 400 metres llisos, encara que en el cas d’Erta va ser amb una de les seues millors actuacions, ja que va superar la seua millor marca personal i es va situar líder estatal de l’any en la prova.
Les dos places lleidatanes per a les finals haurien pogut ser tres, però Arnau Monné (Playas de Castellón) es va quedar a les portes de la lluita per les medalles als 100 metres llisos. Després de superar les sèries amb el setè millor temps, en la segona semifinal va assolir la cinquena plaça i, amb l’onzè temps global (10.54), no va passar a la final. La quarta lleidatana a competir ahir va ser Carla Cagigós, que als 100 metres lliures femenins es va quedar a les portes d’arribar a les semifinals, ja que va firmar el dissetè temps general a les sèries, sent cinquena en la quarta eliminatòria (12.28).
En les semifinals de 400 lliures masculins, Erta va liderar la taula de temps amb un crono de 45.36, a tan sols 11 centèsimes de la mínima federativa per classificar-se per al Mundial de Tòquio. A més, el lleidatà va rebaixar la seua millor marca personal i el va col·locar com el líder estatal de la prova, abans de disputar avui (22.30) la final.
Berta Segura va haver de treballar més el seu accés a la lluita per les medalles (avui, 22.40), perquè va ser tercera en la tercera semifinal i el pas directe només era per a les dos primeres classificades. No obstant, el seu 52.97 en la sèrie més ràpida li va valer per emportar-se una de les dos places per temps, amb la sisena millor marca global.