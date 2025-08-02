BÀSQUET
L’Hiopos no renovarà Oriola i fitxa Agada
Ahir va tancar l’acord amb l’exterior canadenc per una temporada
Pierre Oriola no seguirà la temporada que ve vestint la samarreta de l’Hiopos Lleida, que ahir va tancar l’acord per una temporada amb el combo canadenc nacionalitzat nigerià Caleb Agada, que es converteix en el setè fitxatge per a la campanya 2025-2026.
Després de més de dos mesos i mig de negociacions, el club ha decidit retirar-li l’oferta de renovació que havia proposat a Oriola per les dos pròximes temporades i ja busca un altre perfil de jugador al mercat. El que semblava una renovació cantada ha acabat en fallida. El pivot de Tàrrega, que va ser una de les sensacions la temporada passada assumint el rol de cinc titular davant dels fiascos dels diferents fitxatges, va ser el segon jugador després de James Batemon amb qui el club es va asseure a negociar la continuïtat, abans fins i tot que s’hagués aconseguit la permanència matemàtica al perdre al Palau Blaugrana.
Inicialment l’entitat li va oferir una millora econòmica de la fitxa i un contracte d’una temporada amb opció a una segona amb clàusula de sortida, proposta que no va ser del grat d’Oriola, que demanava dos campanyes garantides. Després de diversos partits, el club va accedir als dos anys de contracte, però les postures quant a l’import econòmic continuaven distants.
Malgrat que les diferències no eren gaire elevades, al final han acabat sent insalvables. Després de moltes setmanes sense cap contacte, dimecres passat l’agent d’Oriola, a petició d’aquest, va trucar al club per intentar desbloquejar la situació, però la decisió de no renovar-lo ja estava presa.
La direcció esportiva ja treballa en la recerca d’un altre jugador i recentment ha estat ofert Jacob Wiley, ex del Granada, si bé la seua elevada fitxa fa, de moment, inviable l’operació. Mentrestant, ahir a la tarda es va tancar definitivament l’acord amb Caleb Agada, com va avançar segre.com. El canadenc, que ocuparà plaça de cotonou al tenir la nacionalitat nigeriana, farà el seu debut a l’ACB, encara que ja ha jugat al bàsquet espanyol a les files del CB Prat i Melilla, ambdós de LEB Or i on va coincidir amb l’ajudant de Gerard Encuentra, Jordi Ribas, que ha estat un dels seus valedors.
D’aquesta manera, es tracta d’un jugador molt físic que destaca pels seus dots defensius i amb bona mà per assistir. Ha jugat a Israel, Austràlia, Ucraïna, el Canadà i aquesta última temporada a Rússia, a les files de l’Avtodor Saratov rus, amb el qual va fer una mitjana de 12,1 punts, 5 rebots i 5,7 assistències, i a l’Al-Ahly Tripoli de Líbia, de la Lliga Africana, amb una mitjana de 9 punts, 4,1 rebots i 3 assistències.