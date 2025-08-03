ATLETISME
Bernat Erta, campió d’Espanya en 400 metres
Berta Segura, setena en la femenina i Mariona Armero, a la final de 200
L’atleta lleidatà Bernat Erta, del FC Barcelona, es va proclamar ahir campió d’Espanya a 400 metres, en la penúltima prova de la segona jornada dels campionats estatals que es disputen a Tarragona. En la cursa que tancava el programa, la final femenina de la mateixa distància, també hi havia presència lleidatana, encara que Berta Segura, atleta independent, va finalitzar en setena posició. En la jornada matinal Mariona Armero i Carla Cagigàs, les dos del Lleida UA, van disputar les rondes prèvies dels 200 metres. Armero va passar per temps a les semifinals que es disputen avui, mentre que la seua companya es va quedar fora.
Bernat Erta, que el dia anterior s’havia classificat per a la final amb el millor temps, 45.36, partia com a favorit i ho va demostrar penjant-se la medalla d’or i proclamant-se per segona vegada campió estatal dels 400 metres. L’anterior ocasió havia estat el 2020. Però ho va fer en una final ajustadíssima. Va aconseguir el títol amb un temps de 45.45, mentre que la medalla de plata va ser per a Markel Fernández, de l’Alcampo Scorpio 71, que va parar el crono a 45.47, la seua millor marca personal que, no obstant, no li va valer per descavalcar el lleidatà de la primera posició. La medalla de bronze va ser per a David García, de l’At. Badajoz, amb 45.73.
Després de la cursa, en declaracions a Esport3, que retransmet el Campionat, Bernat Erta va dir que feia una valoració “molt bona” de la participació en la competició. “Ha estat un campionat increïble. He gestionat bé la pressió de sortir com a favorit i estic molt content perquè han estat dos carreres molt ràpides en dos dies consecutius.”
A la final femenina Berta Segura va ser setena amb un temps de 53.89, mentre que el títol va ser per a Paula Sevilla, del Playas de Castellón, amb un crono de 50.83, rècord dels campionats. La medalla de plata va ser per a Blanca Hervás, del Diputación de Valencia CA, que va parar el crono a 51. 39. Va completar el podi Eva Santidrián, del Playas de Castellón, bronze amb un temps de 51.68.
D’altra banda, en salt de llargada, la lleidatana Elena Llobera, de l’Hospitalet At., va ser vuitena amb un salt de 6.02.