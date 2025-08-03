AUTOMOBILISME
Boya, setè en l’esprint, ajusta la lluita per ser subcampió
Va remuntar des del lloc 11 i avui surt segon
El pilot aranès Mari Boya va ser ahir setè en l’esprint de la Fórmula 3 del Gran Premi d’Hongria, al remuntar des de l’onzena posició de graella i veure com un cotxe de seguretat a les últimes voltes frenava la seua progressió en la prova curta del cap de setmana.
No obstant, Boya, primer pilot de l’acadèmia d’Aston Martin, va sumar quatre punts que estrenyen la lluita per ser el subcampió, que ara té a nou punts, malgrat ser el quart classificat, després que els seus dos predecessors Tim Tramnitz, tercer amb 93 punts, i Nikola Tsolov, segon amb 98, es quedessin ahir sense puntuar i surtin avui molt retardats en la cursa llarga, on es reparteixen la majoria de punts.
Avui, l’oportunitat d’or
De fet, l’aranès té avui una oportunitat d’or per poder fins i tot elevar-se a la segona plaça, perquè és el segon a la graella en un circuit on és complicat avançar, mentre que Tramnitz surt dissetè i Tsolov des de la posició 21.
En canvi, el líder del Mundial, Rafael Camara, surt des de la pole position i pot proclamar-se avui campió, abans de l’última cita a Monza, si es manté al davant de Boya en cursa i suma vuit punts més que Tsolov i tres més que Tramnitz.
En l’esprint, en el qual s’invertia la graella entre els 12 primers pilots de la qualificació, Boya partia onzè, just davant de Camara, i es va col·locar vuitè ràpidament. L’aranès va gestionar pneumàtics per arribar amb opcions al final i, just després que iniciés el seu atac per pujar posicions col·locant-se setè, va sortir un cotxe de seguretat que va neutralitzar la cursa fins a l’última volta, en la qual no va tenir més opcions.
Leclerc pren la pole als McLaren i Alonso sortirà cinquè
El pilot monegasc de Ferrari, Charles Leclerc, va sorprendre ahir els McLaren anotant-se la pole del Gran Premi d’Hongria al superar en la Q3, amb un temps de 1:15.372, l’australià Oscar Piastri –segon a 26 mil·lèsimes–, i l’anglès Lando Norris –tercer a 41 mil·lèsimes–. La lluita per la pole position semblava destinada tan sols als dos McLaren però la baixada de temperatures de la pista i el vent van obrir molt més una Q3 en la qual Fernando Alonso (Aston Martin) es va quedar a tan sols una dècima de la primera plaça i sortirà cinquè a la graella.