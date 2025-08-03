FUTBOL
La firma Yellow Converse, patrocinadora de l’Atlètic Lleida
La firma Yellow Converse s’ha convertit en un nou patrocinador de l’Atlètic Lleida. La plantilla va visitar les instal·lacions de l’empesa, que estan situades al polígon industrial de Bell-lloc, on es va firmar l’acord de patrocini entre les dos parts.
El conveni estableix que els jugadors del primer equip lluiran calçat Converse els dies de partit, combinant-lo amb l’equipació oficial del club.
Els jugadors de l’equip van ser rebuts pel CEO de l’empesa, Toni Badias, que els va oferir una detallada explicació del funcionament de la companyia, així com els seus objectius.
D’altra banda, l’Atlètic Lleida es desplaçarà demà fins la localitat aranesa de Garòs, on farà un stage de pretemporada fins dijous que ve. Els jugadors combinaran sessions d’entrenament amb alguna activitat lúdica, amb l’objectiu d’intensificar la posada a punt de cara a aquesta temporada, en la qual debutaran a Seguona RFEF. L’expedició té previst sortir demà de Lleida a les 9.30 i després de dinar ja farà la primera sessió de treball a les instal·lacions de Garòs.
Amistós dissabte
Dimarts i dimecres hi haurà doble sessió d’entrenament, encara que a la tarda la plantilla participarà en una activitat lúdica de grup. L’equip que entrena Gabri Garcia disputarà el seu primer amistós dissabte vinent, dia 9, a Saragossa davant del Deportivo Aragón.
Kuang Zhaolei ja s’entrena amb l’equip a Lleida
El jove futbolista xinès Kuang Zhaolei es va incorporar divendres a la disciplina de l’Atlètic Lleida per posar-se a les ordres de Gabri Garcia en la pretemporada. Zhaolei, de tan sols 16 anys i procedent de la Damm, va firmar el seu contracte de dos temporades divendres després de ser anunciat dilluns i farà la pretemporada amb l’equip lleidatà.