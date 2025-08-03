BÀSQUET
Oriola diu que ha fet tots els possibles per seguir
El de Tàrrega s’acomiada de l’afició de l’Hiopos Lleida, que anuncia Agada
“Només vull que tingueu clar que aquests mesos d’estiu he fet tots els esforços possibles de tot cor per poder tornar amb vosaltres, però no ha estat possible.” Amb aquest missatge publicat a les xarxes socials, Pierre Oriola es va acomiadar de l’afició de l’Hiopos Lleida, club en el qual no seguirà aquesta temporada, tal com va avançar SEGRE ahir, al no haver arribat a un acord de renovació. L’entitat lleidatana, per la seua part, va anunciar oficialment el fitxatge de l’escorta canadenc Caleb Agada.
Oriola, a qui el club va retirar l’oferta de renovació després de més de dos mesos i mig de negociacions, va publicar un missatge en el qual, després d’especificar que “és només per a vosaltres, afició”, va explicar que “tornar a casa no és només tornar a un lloc, és tornar a una emoció. I vosaltres, afició del Lleida, heu fet que aquesta tornada fos molt més que bàsquet. He tornat a sentir el caliu de la meua terra, a pocs quilòmetres d’on vaig nàixer. I el que m’heu fet viure aquesta temporada no ho oblidaré mai”. El de Tàrrega afegeix en el seu text que “gràcies per cada aplaudiment, cada paraula d’ànim, cada mirada carregada de complicitat. He jugat per a vosaltres i amb vosaltres. Això no és un adeu. És un gràcies immens. I un fins aviat, perquè qui sap, potser un dia els nostres camins es tornen a creuar”.
D’altra banda, el Força Lleida va anunciar la incorporació de Caleb Agada, escorta canadenc amb passaport nigerià, per la qual cosa no ocupa plaça d’extracomunitari. Internacional amb Nigèria, amb qui va disputar els Jocs de Tòquio el 2021, té 30 anys i mesura 1,96 i arriba de l’Al-Ahly Trípoli de Libia, encara que també ha jugat a Israel, Austràlia, Estònia, Rússia i, en competicions estatals, amb el Prat i el Melilla, on va coincidir amb l’entrenador assistent de l’Hiopos Lleida, Jordi Ribas.
El director esportiu, Joaquín Prado, va destacar que “arriba al nostre equip i la nostra Lliga en un moment ideal de la seua carrera, en molt bon estat físic. És un jugador que ens donarà moltes coses per completar el nostre joc de perímetre”, destacant com alguns dels seus punts forts “les situacions d’un contra un, el bloqueig directe i el seu gran rendiment defensiu”.