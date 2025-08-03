La piragüista de la Seu Anna Simona, or en caiac cros en l’Europeu júnior
Suma la seua tercera medalla després de les dos de plata per equips
La piragüista lleidatana Anna Simona ha tancat avui amb magnificència la seua participació en el Campionat d’Europa que es disputa al canal eslovè de Solkan, proclamant-se campiona en la fase cronometrada de caiac cros en la categoria júnior, poc més d’un mes després d’alçar-se també com a campiona del món de la mateixa disciplina.
La palista de La Seu d’Urgell (Cadí CK) ha sumat així la seua tercera medalla en aquest europeu, després de guanyar sengles plates per equips en les proves de K1 i C1, encara que ha estat a punt de sumar la quarta, en les eliminatòries del caiac cros. La urgellenca ha estat una de les quatre palistes que va entrar a la final de la disciplina després de superar tres eliminatòries, però ha finalitzat la baixada definitiva quarta, a causa d’una falta al remuntador que ha invalidat la primera plaça en la qual ha traspassat la línia d'arribada.
Simona ha afrontat les eliminatòries amb la moral pels núvols, perquè en la primera baixada del matí es va imposar amb molta fermesa, completant el recorregut amb 47.69, més d’un segon més ràpida que la segona classificada, l’alemanya Mina Blume (48.88) i sent l’única competidora que ha rebaixat els 48 segons a la meta. La medalla de bronze se l'ha emportat la britànica Olwen Yates (48.90).