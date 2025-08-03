PIRAGÜISME
Simona voreja el podi
La de la Seu torna a quedar-se a les portes de la seua tercera medalla europea. Va ser ahir cinquena a la final de C1, el mateix lloc que divendres en caiac
La palista de la Seu d’Urgell Anna Simona va tornar a quedar-se a les portes de sumar la seua tercera medalla a l’Europeu que se celebra al canal eslovè de Solkan. La lleidatana, del Cadí Canoe Kayak, va repetir ahir en la prova de C1 la cinquena plaça a la final júnior que va aconseguir divendres en la de caiac, a l’emportar-se dos plates per equips, tant a C1 com a K1, en les jornades anteriors de l’europeu. En una final marcada per les penalitzacions, ja que cap de les 13 finalistes no va completar la baixada neta, Simona va rebre sis segons de penalització que van ser decisius, perquè, amb el seu 118.65, es va quedar a menys de dos de la tercera posició de podi, que va ocupar la francesa Margot Lapeze, amb quatre segons de penalització (116.82). La suïssa Eylen Vuilleumier va ser l’única que va aconseguir completar la baixada tocant només una porta, la qual cosa li va valer l’or malgrat no ser la més ràpida. De fet, la seua marca de 113.01 va ser més lenta que la de la palista lleidatana (112.65) i molt més que la de la medallista de plata Ainara Goikoetxea (111.35), però Vuilleumier va firmar un 115.01 per les penalitzacions, mentre que la basca va acumular quatre segons de sanció i va acabar segona (115.35). Simona va tocar tres portes i va quedar fora del podi amb 118.65.
Per la seua banda, els germans urgellencs Jan i Marc Vicente (Cadí CK) es van quedar fora de les finals de K1 en categoria júnior i sub-23, respectivament. Jan va finalitzar la semifinal a la divuitena plaça, fora de la final per culpa d’una penalització, mentre que el seu germà Marc va perdre totes les opcions de final quan es va saltar la penúltima porta del recorregut, la qual cosa el va relegar al lloc 28. L’europeu finalitzarà avui amb el caiac cros, on tornarà a competir Anna Simona i també Jana Belmonte, de l’AE Pallars, a la categoria júnior femenina; i Dídac Foz i Faust Clotet –que ahir va rebre la medalla d’or de K1 que no va poder entregar-se divendres per una tempesta– a la masculina. A sub-23, baixaran Jana Planes i Manel Contreras.