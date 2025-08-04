El Lleida presenta la nova campanya d’abonats amb una reducció de general preus
Sota el lema 'Som el Lleida. Més vius que mai', la venda arrancarà aquest dimarts, de moment només en efectiu
El Lleida CF ha presentat aquest dilluns la seua campanya d’abonats per a la temporada 2025/26, sota el lema 'Som el Lleida. Més vius que mai', que presenta importants rebaixes respecte al curs anterior (entre 20 i 40 euros per a adults) i noves categories pensades per adaptar-se al dessopo a Tercera RFEF.
No obstant, el club té la ferma intenció d’almenys repetir els 3.000 carnets de la passada campanya, que ajudarien la difícil situació econòmica del Lleida, que també provocarà que en els primers dies de campanya només es pugui pagar en efectiu, fruit del procés concursal.
“Aquest any és especialment rellevant el suport de l’afició. Estem molt contents perquè es respira ambient de futbol, ganes de Lleida i de tornar al Camp d’Esports”, ha afirmat Marc Torres, adjunt a la presidència, en la roda de premsa de presentació. “Necessitem una massa social forta que ens empenyi i que també ens garanteixi la viabilitat del club i estem convençuts que la gent respondrà”, ha afegit.
La campanya inclou una reducció generalitzada de preus respecte a la temporada 2024/25. L’abonament per a adults (majors de 21 anys) baixa de 220 a 180 euros en tribuna, de 150 a 130 en lateral i de 110 a 80 en gol. La categoria juvenil “Som i Serem” (16-20 anys) passa de 55 a 45 euros a qualsevol zona de l’estadi. L’abonament infantil (5 a 15 anys) es manté en 15 euros, i els menors de 4 anys continuen entrant gratuïtament.
Els abonaments per a jubilats i persones amb discapacitat també han estat revisats a la baixa: en tribuna costaran 115 euros (abans 150), en lateral 90 (abans 110) i en gol 60 (abans 110), sent aquesta última una de les rebaixes més significatives.
El club manté la grada d’animació per a penyistes a la zona de gol, amb un preu de 50 euros (davant els 60 de l’any passat), i ajusta també els abonaments familiars: per a dos adults i dos menors, el cost serà de 360 euros en tribuna (abans 440) i de 260 en lateral (abans 300).
Entre les novetats, el Lleida CF introdueix tres noves modalitats: l’abonament “Simpatitzant”, destinat als qui no poden assistir regularment però volen contribuir, permet l’accés a cinc partits en lateral per 30 euros. Els carnets de “Col·laborador” (300 euros) i “Col·laborador +” (400 euros), ambdós amb accés a tribuna, estan dirigits a socis que desitgin donar suport econòmicament al club amb una aportació superior. Aquests abonaments inclouran avantatges com descomptes en productes oficials i prioritat en esdeveniments.
Torres ha subratllat que, mentre el club no disposi del desbloqueig dels seus comptes bancaris —encara intervinguts pel procés concursal—, els pagaments només podran realitzar-se en efectiu. “No és per evitar res. Estem fent els primers passos sota supervisió i demanem una mica de paciència, perquè no podíem esperar més en iniciar la campanya. Quan sigui possible, habilitarem el pagament amb targeta i la venda online”, va explicar.
La campanya arrancarà aquest dimarts amb atenció presencial tres dies a la setmana. L’objectiu mínim és assolir els 3.000 abonats, xifra que, segons Torres, permetria cobrir bona part del pressupost anual. “No volem traslladar la responsabilitat a l’afició, però sí que insistim que la resposta social és clau. No només per equilibrar comptes, també per demostrar a administradors, jutges i inversors que el Lleida CF continua viu”, va concloure Torres.