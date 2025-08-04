AUTOMOBILISME
Mari Boya es queda a tocar del subcampionat de Fórmula 3 després d’un brillant segon lloc al GP d’Hongria
Mari Boya puja al podi a Hongria i es posa segon a la general a falta d’una prova. L’aranès es va mantenir a rebuf de Rafael Camara, que va guanyar i es va proclamar campió de la categoria
L’aranès Mari Boya (Campos Racing) va fer ahir un pas de gegant per proclamar-se subcampió del món de Fórmula 3, al firmar ahir una meritòria segona posició en la carrera llarga del GP d’Hongria, mantenint la seua posició a la graella de sortida per aixecar-se des de la quarta fins a la segona posició de la general abans de l’última cita del curs a Itàlia, que es disputarà al setembre. El pilot de Les de l’acadèmia d’Aston Martin suma ara 108 punts, després dels quatre que va guanyar en l’esprint de dissabte i un altre d’addicional per fer ahir la volta ràpida, dos al davant del seu company d’equip Nikola Tsolov (106), que va fer una gran remuntada des del lloc 21 fins a la sisena plaça, i amb 15 més que Tim Tramnitz (MP Motorsport), que queda lluny després de no puntuar en tot el cap de setmana (93).
La lluita pel subcampionat, que atorga més punts per a la Superllicència de la FIA per poder conduir un Fórmula 1, serà el principal al·licient de l’última prova, perquè el brasiler Rafael Camara (Trident) va mantenir a ratlla Boya durant tota la carrera partint des de la pole i, amb la seua victòria, es va proclamar matemàticament campió de la categoria.
La pluja va aparèixer al matí en el circuit d’Hungaroring, la qual cosa va provocar que la carrera es disputés amb la pista mullada malgrat que havia deixat de ploure abans de començar la prova. La lluita per la victòria es va convertir en un mà a mà entre Boya i Camara, però els intents d’avançament de l’aranès es van veure frustrats per l’aparició de dos cotxes de seguretat, que van evitar els seus atacs quan més a prop estava del seu rival. Després de l’última rellançada, Boya no va poder atacar Camara malgrat mantenir-se sempre a prop fins que la prova va finalitzar per assolir el seu límit de temps.
Lando Norris guanya la batalla estratègica entre els McLaren
El britànic Lando Norris (McLaren) va conquerir ahir la victòria en el GP d’Hongria, catorzena cita del Mundial de Fórmula 1, davant del seu company Oscar Piastri (McLaren), que conserva el liderat en l’aturada estival, en una carrera en la qual estratègia va marcar la diferència entre els cotxes papaia.
Norris, que va improvisar un pla a una única parada després que l’oceànic visités per primera vegada els boxs i evidenciés que anava a dos, es va enfilar al liderat de la prova i va aguantar els intents d’avançament en els últims girs del seu company de garatge, que va haver de conformar-se amb la segona plaça per tancar un nou doblet de McLaren. El britànic George Russell (Mercedes) va completar el podi, després de guanyar la partida en el tram final a Charles Leclerc (Ferrari), que sortia des de la pole, va liderar fins a la primera parada en boxs però es va esvair al final.Tot en una bona cita per a Fernando Alonso (Aston Martin), que va defensar el seu cinquè lloc a la graella executant la mateixa estratègia que Norris, a una única parada, mentre que el seu company Lance Stroll va ser setè. Carlos Sainz, en canvi, no va poder passar del catorzè lloc.Malgrat tot, Piastri marxarà a l’aturada estiuenca, que durarà fins al 31 d’agost, a dalt de tot de la general del Mundial de Pilots, encara que ara només atresora nou punts sobre Norris, que va firmar la seua tercera victòria en les últimes quatre curses.