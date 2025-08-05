FUTBOL
El Bordeta recupera l’Amateur
El club formatiu de Lleida tornarà a competir a Quarta Catalana amb un equip sènior al cap de 22 anys. També tornaran a competir a la Territorial lleidatana el Poal i el Seròs
“Després de 22 anys, la UE Bordeta tornarà a tenir un equip Amateur competint a Quarta Catalana”, explica satisfet el president del club, Bartolomé Ayora, que considera que l’entitat es troba en un dels seus millors moments. “Estem tenint un creixement important i complint els objectius, tant a nivell econòmic com de gestió”, afegeix. El fet de disposar d’un equip sènior permetrà al club donar sortida a molts dels jugadors que passen per la seua estructura formativa i que ara, a l’acabar l’etapa Juvenil, havien d’anar a altres clubs si volien continuar jugant a futbol. No serà la UE Bordeta l’únic club que torna a Quarta Catalana, ja que també el Poal i el Seròs tornaran a tenir equips sèniors.
“Hem cregut que era el moment de recuperar l’Amateur, hem fet una important reforma a les instal·lacions i això ens permet disposar de més hores”, afegeix Ayora. “També econòmicament ho podem assumir”, valora el dirigent del club lleidatà. El nou equip necessitarà un pressupost d’uns 10.000 euros, que poden assumir sense problemes. La creació d’aquest nou equip coincideix amb un destacat creixement de l’entitat, que la passada temporada tenia 430 jugadors en 31 equips i que en aquesta pròxima comptarà amb entre 580 i 600 jugadors, ja que l’estructura del club tindrà 39 equips. A més de l’Amateur i algun altre de base, el Bordeta estrenarà dos equips de Veterans, un de masculí i un altre de femení.
“També continuarem amb el procés de millora de les nostres instal·lacions, que volem que estiguin entre les millors de Lleida”, afegeix Ayora. Aquesta passada temporada el club, amb patrocini privat “sense demanar diners públics”, destaca, va construir una nova grada coberta amb capacitat per a 500 espectadors, va fer un camp exterior de futbol 11, amb grada coberta per a 156 persones i una pantalla de 24 metres quadrats.
Més vestidors i altres sales
“Aquesta temporada farem tres vestidors més, amb la qual cosa passarem de 8 a 11, a més d’un altre per a àrbitres”, explica. A més, el club construirà una sala per a fisioteràpia, una sala per a les reunions de la junta directiva, una botiga en la qual es vendran productes de marxandatge i un parell d’espais per a oficines. El pressupost de les obres fetes fins ara ha ascendit a 350.000 € i les noves costaran 150.000 euros més.
Àlex Sisó, tresorer del club, afegeix que “a nivell social crearem una aplicació pionera que ens permetrà mantenir un contacte més ràpid i directe amb les famílies per millorar la comunicació”.