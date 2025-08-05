FUTBOL
El Mollerussa, eliminat dels Històrics
Va empatar amb l’amfitrió Martinenc i va caure amb el Reus. Va ser la seua estrena en el torneig i el debut a la pretemporada
El CFJ Mollerussa va quedar ahir eliminat en la fase de grups de la 39a edició del Torneig d’Històrics després de sumar un empat davant del Martinenc (0-0) i una derrota contra el Reus FC Reddis (2-0), en els dos duels, disputats a només una part de 45 minuts. El conjunt del Pla d’Urgell va oferir bons trams de joc, però no va aconseguir passar a semifinals en la seua primera participació en el torneig.
L’equip lleidatà, enquadrat al grup A, va donar el tret de sortida del torneig davant de l’amfitrió Martinenc, de Lliga Elit. El Mollerussa va anar de menys a més, encara que sense fortuna de cara a porteria. El Martinenc, molt actiu en transicions, va generar perill des de l’inici i va vorejar el gol al minut 21. Dos minuts després, Uriel Sabat va respondre amb un xut creuat que se’n va anar desviat. El local Ángel va tornar a provar sort al 28, però Roger Solsona va respondre amb una gran intervenció.
El partit va acabar amb empat a zero després dels 45 minuts reglamentaris i, malgrat que la normativa del torneig estableix que els penals serveixen únicament per al desempat en cas d’igualtat en la classificació, el conjunt local es va emportar el triomf per 2-3 des dels 11 metres.
En el segon partit, contra el Reus, de Segona RFEF, el Mollerussa es va veure ràpidament per sota al marcador després d’un gol de Dani Homet al primer minut (1-0). Malgrat el cop inicial, l’equip dirigit per Kiku Parcerisas va reaccionar i al 30 va reclamar un penal sobre Ribelles que no va ser assenyalat.
Quan el Mollerussa buscava l’empat als minuts finals, Homet va tornar a aparèixer per sentenciar amb un potent xut (2-0) que va certificar el triomf del Reus, equip que va accedir a les semifinals després de vèncer el Martinenc (1-0).
Malgrat l’eliminació, l’equip va deixar sensacions positives en diversos trams del joc i va acumular experiència en la seua estrena en la pretemporada.
Parcerisas: “Queden coses per treballar, falta rodatge”
El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va destacar després del matx que “portem pocs entrenaments, ens falta rodatge, i tenim coses per treballar perquè avui ens ha faltat ritme. Però estem contents. Tenim una plantilla nova i també hem fet coses que ens han agradat”.