POLIESPORTIU
Tàrrega obre els patis perquè els joves facin esport
Projecte que impulsa la convivència
Els patis escolars de les escoles Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i Alfons Costafreda de Tàrrega s’han convertit aquest estiu en espais comunitaris oberts als joves, gràcies a la iniciativa Patis Oberts, promoguda per la cooperativa Quàlia i l’ajuntament de la capital de l’Urgell. L’objectiu és impulsar la convivència juvenil a través de l’esport i el civisme.
El projecte ha sorgit com a resposta a la necessitat, manifestada pels mateixos joves, d’utilitzar els patis escolars per practicar esport fora de l’horari lectiu, evitant situacions que s’havien donat, tals com que alguns joves saltaven les tanques per accedir als patis sense control. Amb aquest projecte, cada tarda, de dilluns a divendres i puntualment algun dissabte, educadors de carrer s’encarreguen d’obrir i tancar les instal·lacions, així com promoure el bon ús dels espais, el civisme i la responsabilitat col·lectiva entre els participants. Fruit de la iniciativa es va disputar, el passat dia 1, un Mundialito de futbol. Els promotors de la iniciativa n’han fet una valoració molt positiva.