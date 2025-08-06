Una generació daurada
Quatre jugadores dirigides per Dani Rodrigo a l’Infantil que va guanyar una Lliga contra nois seran professionals. Laura Martí, Ona Baradad i Andrea Gómez en Lliga F, i Alba Caño als EUA
El 2017, l’equip infantil femení de l’AEM dirigit per Dani Rodrigo va aconseguir una gesta que va fer córrer rius de tinta: un equip format íntegrament per noies va aconseguir guanyar un títol de Lliga enfrontant-se contra altres plantilles conformades per nois. Set anys després, quatre de les seues jugadores han assolit l’estatus de futbolistes professionals i, de fet, són les primeres lleidatanes a aconseguir l’esmentada condició davant de la recent professionalització del futbol femení a Espanya.
La portera de Guissona Laura Martí i l’extrem de Rosselló Ona Baradad debutaran aquesta temporada en Lliga F a l’Eibar i l’Espanyol, respectivament, i s’uniran així a Andrea Gómez, que complirà la seua tercera temporada en l’elit amb el Granada, com les tres lleidatanes que disputaran la Primera divisió Espanyola, professional des del 2022.
La quarta integrant d’aquest selecte grup és Alba Caño, de Puiggròs. Després d’estar en dinàmica del primer equip del Barça la passada campanya i conquerir Supercopa, Lliga i Copa, encara tenia fitxa de l’equip filial i, després d’acabar contracte com a blaugrana al juny, s’incorporarà al Boston Legacy, de la Lliga Professional nord-americana. No obstant, com que la competició arranca el 2026, la de Puiggròs continuarà vestint de blaugrana fins al mercat del gener, malgrat que en forma de cessió i en principi al filial.
Després d’aconseguir la Lliga infantil amb l’AEM, Andrea, Caño i Ona Baradad van acabar recalant al Barça. Les dos primeres ho van fer el 2018, encara que l’etapa d’Andrea Gómez va ser curta i va tornar a l’AEM després de només una temporada. Baradad es va unir al futbol base blaugrana el 2020 i tant ella com Caño van anar cremant etapes fins a instaurar-se al filial i arribar a tenir minuts al primer equip (12 partits Caño i 13 Baradad). Les dos van acabar el seu contracte aquest estiu i la de Rosselló va optar per unir-se a l’Espanyol, mentre que Caño travessarà el bassal.
En paral·lel, Andrea i Laura Martí es van convertir en peces importants de l’AEM en la categoria de plata. La mitjapunta va ser la primera a convertir-se en professional quan va firmar pel Granada el 2023, mentre que la meta de Guissona va ser l’única que seguia al conjunt lleidatà fins a la data, però també ha fet el salt a l’elit amb l’Eibar. Totes elles enaltint el llegat de Dani Rodrigo, que serà homenatjat demà al Camp d’Esports, en l’amistós entre l’AEM i el Badalona Women.
Les altres cinc cares noves seran Mariona Casas, del Riudoms (Tercera RFEF) i amb passat al Pardinyes; Aina Sararols i Gràcia Mariner, les dos del Cornellà (Segona RFEF); Marta Farreras (Juan Grande); i Sofía Sánchez, que arriba del DUX Logronyo (Primera RFEF).
L’AEM B anuncia set fitxatges i tretze renovacions
L’AEM va revelar ahir qui formarà part de la plantilla del filial que debutarà aquesta temporada a Segona RFEF Femenina, després de pujar en el play-off la passada campanya. De la plantilla que va aconseguir l’ascens la campanya passada, tretze futbolistes renovaran i continuaran en la disciplina de l’equip: la capitana Paula Barreira, Marta Maench, Anna Sallan, Itziar Minguell, Laia Ojeda, Abril Francés, Ainara Carné, Júlia Ciurana, Júlia Corredera, Helena Sánchez, Ari Bosch, Queralt Huertas i la portera Xènia Siuraneta.
A més, per a l’estrena en la nova categoria, la direcció esportiva del club ha fet set fitxatges per completar la plantilla. El filial lleidatà incopora les porteres María Hueto, procedent de l’Almeria (Tercera RFEF), i Keila Cardeiro, que arriba del futbol universitari nord-americà. Elles dos i la renovada Xènia Siuraneta compaginaran el seu paper al filial amb el rol de segona portera del primer equip, acompanyant Lucía Alba, l’única meta amb fitxa de l’equip A.