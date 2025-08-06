FUTBOL
L’Atlètic Lleida, amb accent lleidatà
La plantilla compta amb 9 jugadors de la demarcació
El club anul·la l’únic amistós programat com a local i els jugarà tots fora
La plantilla amb la qual l’Atlètic Lleida debutarà aquesta temporada a Segona RFEF té un marcat accent lleidatà. Fins a nou jugadors de l’equip que dirigeix Gabri Garcia han nascut a les comarques lleidatanes, la qual cosa per al club suposa una aposta pel talent de proximitat. Els nou lleidatans de l’equip són Joanet, Marcel Samsó, Lamine Diaby, Nil Sauret, Dauda Kone, Moró Sidibé, Sule, Joel Llobera i Roger Alcalá. A més, també hi ha presència lleidatana en el cos tècnic, amb Josep Maria Turull com a segon entrenador o el porter Pau Torres, establert a Lleida des de fa anys.
Marcel Samsó, un dels lleidatans de l’equip, va destacar que “per a mi és especial poder jugar a casa i representar la meua ciutat en una categoria tan important. És una il·lusió que tenia des de petit i que ara es fa realitat”. Afegeix que “amb nou futbolistes de Lleida és més fàcil, perquè ens coneixem de les nostres respectives trajectòries esportives i això ajuda a fer equip”.
“És una gran responsabilitat”
Nil Sauret afegeix que “és un projecte il·lusionant, com ja ho era l’any passat, però ara s’hi suma el repte d’una nova categoria i l’oportunitat de jugar al Camp d’Esports, que és molt especial, malgrat que també suposa una gran responsabilitat”. D’altra banda, la plantilla va completar ahir la segona jornada de l’estada a la Val d’Aran, amb les primera de les dobles sessions previstes per a aquests dies. Els preparadors físics estan aprofitant l’estada a Garòs per fer un seguiment exhaustiu de la nutrició dels jugadors. L’equip farà avui una altra doble sessió i una activitat lúdica, abans de tancar demà l’estada i tornar a Lleida.
L’equip també ha suprimit l’amistós que havia de disputar contra l’Utebo, l’únic com a local, per la qual cosa en principi la pretemporada es queda en sis partits, tots com a visitant. El primer serà aquest dissabte davant del Deportivo Aragón a la Ciudad Deportiva del Saragossa.