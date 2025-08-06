CICLISME
Un lleidatà, a Suècia per competir al Mundial
El rider de Mollerussa Roger del Corral disputarà la categoria de 15 anys
El jove rider de Mollerussa Roger del Corral Torrades ja es troba a Ängelholm (Suècia), on aquest dissabte competirà a la gran final del Pump Track World Youth Challenge, el campionat mundial més prestigiós d’aquesta disciplina en categories formatives. L’esportista, malgrat tenir encara 14 anys, representarà Espanya en la categoria masculina de 15 anys, ja que els complirà abans del desembre, enfrontant-se als millors talents juvenils del món.
Del Corral es va classificar per a aquesta final després d’una brillant actuació a les qualifiers celebrades el juliol passat a Loureira (Portugal). Allà va dominar amb autoritat totes les mànegues i es va proclamar vencedor, assegurant-se una plaça directa a la final internacional. L’accés al mundial només és possible assolint les tres primeres posicions de les proves classificatòries que se celebren en diferents països. En el seu cas no va poder assistir a les celebrades a La Rioja i altres seus europees, per la qual cosa es va jugar el bitllet mundialista a una sola carta i el va guanyar.
Ahir, Del Corral ja va tenir l’oportunitat de provar la pista sueca en una de les sessions obertes al públic, i avui té previst continuar la seua preparació amb la mirada posada en dissabte.
A diferència d’altres competicions, el Mundial es decideix en una única jornada, amb rondes classificatòries al matí i eliminatòries directes posteriors. Només el millor de cada categoria sortirà coronat com a campió del món.
El lleidatà va començar a muntar en bici amb només quatre anys en BMX, va passar pel BTT i el descens, i des de fa uns anys s’ha especialitzat en pumptrack, on ja destaca com un dels joves més prometedors del panorama català i estatal.