FUTBOL
Barça i ajuntament acorden obrir l’Spotify Camp Nou per fases
La primera acolliria 27.000 espectadors
La tornada del FC Barcelona al nou Spotify Camp Nou serà progressiva, amb tres fases diferents amb aforaments desiguals a falta de la futura obertura definitiva del tercer anell, després d’acordar el club i l’ajuntament de Barcelona una modificació de la llicència d’Obra i Activitats per poder anar donant llum verda al nou estadi a mesura que es culminin les obres.
El consistori ha notificat al FC Barcelona l’autorització de la modificació de la fase 1 de la llicència d’Obra i Activitats. No obstant, amb aquest nou acord, confirmat ahir pel quart tinent d’alcalde de Barcelona, Jordi Valls, la nova llicència contempla ara l’obertura progressiva de l’estadi per fases. A mesura que les obres avancin, l’ajuntament anirà donant la llicència de Primera Ocupació –imprescindible per obrir– de forma progressiva.
Dins de la primera fase, que contempla la primera i la segona graderies, hi haurà tres etapes amb aforaments diferents. Així, a la fase 1 A, s’obrirà la Tribuna Principal i una part del Gol Sud per acollir 27.000 espectadors. A la fase 1B s’afegirà la totalitat del Gol Sud i el Lateral –davant de Tribuna– per arribar als 45.000 espectadors. I, a la fase 1C, s’hi afegirà el Gol Nord per arribar als 60.000 espectadors.
Més endavant, a la fase 2, ja s’obriria la tercera graderia per completar la totalitat d’aforament amb gairebé 105.000 espectadors. No obstant, encara no hi ha dates concretes per a aquest desplegament parcial de la primera fase, tan sols la voluntat mútua, de club i ajuntament, d’anar donant llicències per a l’obertura de forma parcial. La possible estrena seria contra el València el cap de setmana del 13 i 14 de setembre, amb 27.000 espectadors.
L’AFE defensa Ter Stegen en el seu conflicte amb el Barcelona
La guerra entre Marc André ter Stegen i el Barcelona segueix viva. La tensió és màxima entre les dos parts després que el porter alemany es negués a firmar el seu informe mèdic per alliberar la fitxa i així poder inscriure Joan Garcia, a la qual cosa el club va respondre obrint-li un expedient disciplinari. Per si no n’hi hagués prou, en les últimes hores l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) s’ha posicionat a favor de Ter Stegen.
El sindicat de futbolistes considera que l’expedient disciplinari obert pel FC Barcelona al seu porter no té cap recorregut, ja que la llei està per sobre de qualsevol gestió administrativa.