FUTBOL
Campanya d'abonaments de l'Altlètic Lleida: entre 40 i 180 euros i descomptes per a diversos col·lectius
Els carnets es posaran a la venda el dia 18 d'agost
“De Lleida, per Lleida” és el lema elegit per l’Atlètic Lleida per a la seua campanya d’abonaments de cara a aquesta temporada 2025-2026, en la qual s’estrenaran a Segona RFEF i amb el Camp d’Esports com a escenari dels seus partits. La venda d’abonaments, tant de forma online com presencial, començarà el proper dia 18 i contempla tres zones a l’estadi, Tribuna, Gol Nord i Lateral, així com quatre franges d’edat, infantil (menys de 13 anys), jove (de 13 a 21), adult (de 22 a 65) i veterans (de 66 anys o més). La campanya inclou descomptes del 50% per a diferents col·lectius, mentre que també hi ha un tracte especial per als socis del Lleida CF, a qui durant la primera setmana de venda, del 18 al 25, se’ls conservarà el número d’abonat i el seient al Camp d’Esports, dret del qual ja no gaudiran a partir del dia 26. El lema triat fa referència al lleidatanisme del club des del seu naixement.
Els menors de 13 anys tindran l’entrada gratis, mentre que els preus a Tribuna Alta i Baixa són 180 euros els adults, 100 els veterans i 40 els joves. A Gol Nord els abonaments costen 80, 50 i 40, respectivament, mentre que a Lateral el preu és de 120, 70 i 40.
De la promoció especial amb un descompte del 50% se’n podran beneficiar els pares i mares de jugadors de la base de l’Atlètic Segre, els socis i sòcies de l’Alpicat, així com mossos d’esquadra, guàrdia urbana, altres agents policials, bombers i funcionaris de presons, segons va explicar ahir el club.
La plantilla s’acomiada avui de l’estage de pretemporada d’Aran
La plantilla de l’Atlètic Lleida completarà avui l’estage de pretemporada que va iniciar dilluns a la localitat aranesa de Garòs i després de l’última sessió preparatòria tornarà a Lleida, per continuar amb la feina de cara a la nova temporada. L’equip de Gabri Garcia es va desplaçar dilluns a la Val d’Aran i ahir va completar la seua tercera jornada. Al matí es va desenvolupar una sessió de treball amb pilota, combinada amb exercicis destinats a reforçar la precisió i la presa de decisions en situacions de joc.
A la tarda l’expedició lleidatana va fer senderisme i un bany d’aigua freda per relaxar la musculatura i gaudir l’entorn, tot això amb l’objectiu de reforçar la convivència i l’esperit de grup. A la nit, ja a l’hotel, hi va haver sopar i benvinguda als nous.