BÀSQUET
Krutwig i Shurna s’entrenen a Illinois
Abril Rexach renova pel Robles Lleida
John Shurna i Cameron Krutwig, dos dels fitxatges aquesta temporada de l’Hiopos Lleida, ja estan en plena preparació per a la nova temporada 2025-2026. Els dos pivots nord-americans van coincidir fa uns dies en un entrenament en una pista d’Illinois, d’on són originaris els dos jugadors. L’equip lleidatà, al qual només li falta una peça per completar la plantilla, en concret un interior, té previst començar la pretemporada la penúltima setmana d’agost amb les revisions mèdiques, mentre que els entrenaments en grup no començarien fins la setmana següent.
D’altra banda, el Força Lleida va fer oficial ahir una altra renovació del seu equip de Lliga Femenina 2. Es tracta de la base lleidatana Abril Rexach, formada als equips de la base del CB Lleida i amb experiència als Estats Units, on va estar cinc anys vestint les samarretes de l’Eastern Wyoming College i els Seattle Pacific Falcons. Rexach complirà la seua tercera campanya amb la samarreta bordeus. La temporada passada va jugar en 22 partits amb una mitjana de 3,9 punts, 2,6 assistències i 3,8 de valoració.