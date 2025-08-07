FUTBOL
L’AEM estrena aquest dijous el Camp d’Esports de Lleida com a nou feu
En l’amistós d’homenatge a Dani Rodrigo (19.00) contra el Badalona Women
El nou AEM estrena aquest dijous la que serà casa seua aquesta temporada, el Camp d’Esports. Ho farà en un partit amistós, el primer d’aquest estiu, davant d’un rival de la Lliga F, el Badalona Women (19.00). Serà un partit especial, ja que durant l’esdeveniment tindrà lloc un acte de reconeixement al llegat de Dani Rodrigo, el recordat tècnic que va posar els fonaments del que avui és un dels equips femenins més important de Catalunya. L’homenatge es farà conjuntament amb l’Associació Contra el Càncer Lleida, ja que des de l’AEM se solidaritzen amb la lluita contra aquesta malaltia. El partit tindrà l’entrada gratuïta. D’altra banda, el Lleida CF va anunciar ahir que els seus abonats tindran entrada gratis durant tota la temporada als partits de l’AEM.
El partit suposarà també l’estrena del nou entrenador de l’equip lleidatà, Joan Bacardit. “Portem diversos dies entrenant-nos i ja hem començat a treballar força coses que volem aconseguir”, explicava ahir el tècnic. “Està clar que queda molt per fer i anirem amb 22 jugadores, amb algunes del filial, perquè prioritzem la càrrega de minuts. Cap de les futbolistes no jugarà més de 45 minuts”, va avançar.
Bacardit va destacar que davant tindran un rival de superior categoria, com és el Badalona Women, i va donar una importància relativa al resultat que es pugui produir. “Mai no agrada perdre i jo sempre dic que firmo perdre tots els partits de pretemporada i guanyar el primer de Lliga, però sí que volem competir i començar a veure coses. El més normal és que elles tinguin la possessió”, va admetre.
Sobre el fet de jugar al Camp d’Esports, l’entrenador va assenyalar que “fa respecte”, ja que “l’AEM s’ha fet fort al Recasens aquests anys i ara sortim d’aquesta zona de confort. Veurem com ens adaptem”. Va afegir que “és curiós perquè jo mai no he trepitjat el Recasens, tot i que sí que vinc amb una mentalitat diferent perquè estic acostumat a ser jugat en camps grans”. Va afegir que “tenim ganes de jugar i en aquest primer partit l’objectiu és competir, que ens surtin les coses que hem preparat, malgrat que l’important és el treball de pretemporada i acumular càrregues de feina”.