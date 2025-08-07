El Robles Lleida anuncia una altra renovació, l'aler Andrea Fernández
El Robles Lleida, que enguany militarà una temporada més a la Lliga Femenina 2, ha anunciat aquest dijous una nova renovació. Aquest cop es tracta de l'aler menorquina Andrea Fernández.
La temporada passada, Fernández ja va tenir plaça a l’equip de Lliga Femenina 2 després del seu pas per l’equip Sènior B i compaginar tots dos equips en temporades anteriors. La campanya 2024-2025, Fernández va jugar en els 26 partits de lliga regular amb 15:17 minuts de joc de mitjana, 2,8 punts, 1,7 rebots i 1,8 de valoració.
Fernández es va formar al CB Ferreries menorquí fins a l’etapa cadet, categoria on també va vestir la samarreta de la selecció balear. Posteriorment, va traslladar-se a Mallorca per jugar els dos anys de Júnior i el primer de Sènior al Centre de Tecnificació d’Alt Rendiment – CTEIB -, que el va compaginar amb l’equip vinculat, l’Andratx a Lliga Femenina 2. L’any següent, la menorquina va posar rumb a Lleida on va jugar al Sènior B durant tres temporades, compaginant-ho els darrers anys amb minuts al primer equip. La campanya 2024-2025 ja va ser jugadora amb fitxa al 100% amb el Robles Lleida.
Aquesta renovació s'afegeix a les altres anunciades fins al moment: Abril Rexach, Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda i Laura Biczó. A més, el club va anunciar el seu primer fitxatge aquesta nova temporada, el de l'escorta valenciana Leti Conca, que arriba al Barris Nord procedent del Hierros Díaz Miralvalle de Plasència, de Lliga Femenina 2.