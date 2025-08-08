FUTBOL
Lamine lidera una llista a la Pilota d’Or molt blaugrana
Amb Pedri, Raphinha, Lewandowski, Aitana, Putellas i els dos equips
Com era d’esperar, Lamine Yamal es confirma com un dels grans favorits a aixecar la Pilota d’Or en la gala que se celebrarà el 22 de setembre vinent. Ahir France Football va anunciar tots els finalistes de les diferents disciplines, una llista en la qual el FC Barcelona té un protagonisme especial. En total són quatre els futbolistes blaugrana que figuren entre els 30 nominats, ja que a més del jugador de la base hi ha també Pedri, Raphinha i Lewandowski.
No obstant, el PSG, vigent campió de la Champions, acapara el major nombre d’aspirants amb nou (Joao Neves, Doué, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé i Donnarumma), mentre que del Madrid hi ha Vinícius, Bellingham i Mbappé. En l’apartat d’entrenadors, Hansi Flick opta al guardó juntament amb Luis Enrique (PSG), Antonio Conte (Nàpols), Enzo Maresca (Chelsea) i Arne Slot (Liverpool).
En la categoria femenina, Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas, Patri Guijarro i Claudia Pina són les quatre jugadores del Barça incloses entre les 30 nominades a un trofeu que les blaugranes han dominat en les últimes quatre edicions. Alèxia va guanyar el trofeu en les edicions del 2021 i 2022, i Aitana va fer el mateix en les dos següents, 2023 i 2024. També han estat incloses a la llista unes altres dos jugadores espanyoles, l’exblaugrana Mariona Caldentey, de l’Arsenal vigent campió de la Champions, i la del Gotham FC Esther González.
D’altra banda, Lamine Yamal, juntament amb Pau Cubarsí, en categoria masculina, i Vicky López, en la femenina, són els nominats del Barça al Trofeu Kopa que premia els millors de la categoria sub-21 –el de Rocafonda ja el va guanyar l’any passat–, mentre que Cata Coll aspira al trofeu Yashin, que distingeix la millor portera de l’any.
Els equips masculí i femení del FC Barcelona també són a la llista d’aspirants a la Pilota d’Or a nivell de clubs. En categoria masculina se la disputarà amb el PSG, Botafogo, Chelsea i Liverpool, i en la femenina els seus rivals seran l’Arsenal, Chelsea, Lió i Pride d’Orlando.
Íñigo Martínez, traspàs imminent a l’Aràbia
Íñigo Martínez podria abandonar el Barça en les pròximes hores, un moviment del tot inesperat. L’entitat, el central basc i l’Al-Nassr es troben en converses avançades per a la seua incorporació a la Saudi Pro League, una operació que no reportaria diners al club, però s’estalviaria tot el seu salari, uns 14 milions, que facilitaria la inscripció dels fitxatges.
El club retira la capitania a Ter Stegen
El Barça va confirmar ahir que li ha obert expedient a Ter Stegen i li ha retirat “temporalment” la capitania després de negar-se a firmar l’informe mèdic de baixa després de la seua intervenció quirúrgica. El Barça creu que la baixa seria de quatre mesos, la qual cosa li permetria utilitzar el 50 per cent de la seua fitxa per fer la inscripció de Joan Garcia, i l’alemany considera que seran tres, la qual cosa no li serviria al club en aquest cas. Ronald Araujo serà de moment el primer capità.