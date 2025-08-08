BÀSQUET
La sub-20 d’Isaac Fernández i Mata lluitarà per les medalles
La selecció espanyola femenina sub-20 de bàsquet que dirigeix el tècnic del Cadí Isaac Fernández i formada per Marina Mata, de l’equip lleidatà, va vèncer ahir Turquia (77-65) en els quarts de final de l’Europeu i lluitarà per les medalles. Mata, que està sent la més valorada d’Espanya en el torneig, amb una mitjana de 14,4 –11,4 punts i 5,6 rebots–, no va estar encertada ahir i es va quedar sense anotar. Demà s’enfrontarà a Itàlia, que va derrotar Israel, per un lloc a la final.