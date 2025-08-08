TWIRLING
El Twirling Lleida rep a Torí la seua històrica medalla de plata
El Club Twirling Lleida va rebre ahir la històrica medalla de plata que va conquerir dimecres a la Copa de Nacions que s’està celebrant a Torí. El club lleidatà, que té 30 anys d’història, va firmar la seua millor actuació en aquesta competició de nivell mundial, en la qual, en quatre participacions, han aconseguit dos medalles. L’anterior va ser una de bronze a Llemotges 2019. Martina Parra competeix avui amb la selecció d’Espanya.