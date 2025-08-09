TWIRLING
Martina Parra, a la final amb Espanya al Campionat del Món
La lleidatana Martina Parra, del Club Twirling Lleida, lluitarà demà per una nova medalla al Campionat del Món de Twirling que s’està disputant a Torí. Parra forma part de la selecció espanyola que va superar ahir les preliminars, classificant-se en tercera posició per a la final en la categoria artística. La lleidatana forma també part de l’equip del Twirling Lleida que dimecres passat va aconseguir una històrica medalla de plata.
L’actuació de l’equip espanyol va ser de gran nivell, la qual cosa li va valer la tercera millor puntuació. Si demà fos capaç de mantenir-la, tornarien a pujar al podi. Espanya va sumar 61.450 punts, mentre que l’equip d’Itàlia va ser segon, amb 62.150. El primer lloc per al Japó, que es va mostrar molt superior als seus competidors i se’n va anar fins als 94.500 punts. Espanya hauria acabat en segona posició si no fos per les penalitzacions, que li van restar 4 punts. Aquest equip, també amb la lleidatana, va guanyar la medalla de plata en l’Europeu que es va celebrar recentment a Lleida.
El club lleidatà ha firmat a la Copa de Nacions que va concloure dijous el millor resultat internacional, la medalla de plata. Al Llemotges 2019 van ser bronze.