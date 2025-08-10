FUTBOL
Estrena amb derrota: L’Atlètic Lleida cau contra un Deportivo Aragón més efectiu en el seu primer test de pretemporada
Els de Gabri Garcia van dominar la pilota però van encaixar els dos gols en jugades aïllades
L’Atlètic Lleida va caure ahir derrotat (2-0) al camp del Deportivo Aragón en el seu primer amistós de preparació per a l’estrena a Segona RFEF, en un partit marcat pel domini lleidatà de la pilota però resolt per l’efectivitat més gran del filial saragossista, rival de la seua mateixa categoria, que va aprofitar dos accions aïllades per imposar-se.
A la primera meitat, els de Gabri Garcia van buscar imposar el seu estil, basat en la possessió, les combinacions pel carril central i les descàrregues a bandes. El conjunt aragonès, jove i talentós, va apostar per atacar els espais que deixava la defensa alta visitant.
Malgrat tractar-se d’un amistós, el duel va tenir un alt nivell d’exigència, amb tots dos equips lluitant cada pilota dividida. L’Atlètic Lleida va controlar fases del joc, sortint amb encert des de darrere i filtrant passades a les bandes per generar perill. L’ocasió més clara abans del descans va arribar amb una rematada de Moró a centrada d’Agüero, que el porter local va salvar amb una gran intervenció. Al tram final de la primera part, el conjunt lleidatà va insistir a obrir el marcador, però una jugada ben trenada va permetre al Deportivo Aragón avançar-se just abans de l’intermedi mitjançant Jaime Tobajas. Poc després, Agüero va tenir una altra ocasió claríssima per empatar.
A la represa, Gabri Garcia va renovar l’onze buscant igualar el marcador i col·locant sobre el terreny de joc dos equips que barrejaven cares noves i jugadors que segueixen al club. Per la seua part, el Deportivo Aragón va intentar mantenir la possessió i frenar el ritme. L’Atlètic Lleida va tenir opcions a pilota aturada i en jugada, però li va faltar precisió a l’última passada. Bilal va fallar un mà a mà davant del porter i Asier va veure com el porter li treia un gran cop de cap.
Quan l’equip lleidatà passava el millor moment, una acció aïllada va suposar el 2-0 definitiu, obra de Sesé. Malgrat la derrota, el conjunt de Gabri García va deixar bones sensacions tant en defensa com en el domini, però la diferència va estar en l’efectivitat, amb els aragonesos aprofitant al màxim les seues arribades per decidir aquest primer test de pretemporada.
Pau Torres: “El partit ha anat bé, el resultat és el de menys”
El porter del Atlètic Lleida Pau Torres va destacar que “el partit ha anat bé i ens ha servit per agafar minuts. Portem només dos setmanes de pretemporada i venim d’una estada amb moltes sessions; avui era una més. El resultat és el de menys, l’important és arribar preparats al debut de lliga”, va dir. A més, va apuntar que “som onze jugadors que seguim de l’any passat i això ens permet assimilar ràpid les idees. Crec que hem fet un bon partit i ara toca continuar treballant, perquè el debut a la Lliga no és tan lluny com sembla”.