Laura Castellana tindrà fitxa del Robles Lleida de LF2 aquesta temporada
La jugadora manresana fa el salt de l'Herreruela Lleida, el Sènior B, al primer equip, amb el qual l'anterior campanya ja va jugar tots els partits de lliga
La “combo” Laura Castellana fa un pas endavant en la seva trajectòria i enguany fa el salt oficial de l’equip Sènior B del Força Lleida, l'Herreruela Lleida, al de Lliga Femenina 2, el Robles Lleida, aquesta nova temporada 2025-2026.
Castellana es va formar a Manresa fins que la temporada 2023-2024 va arribar a l’equip femení Sènior B del Força Lleida, on hi ha jugat dos anys. L’any passat el va combinar amb la convivència al 100% amb el primer equip de Lliga Femenina 2 i enguany ja passarà a formar part de l’equip de tercera divisió estatal amb fitxa de jugadora. L’any passat, la jugadora manresana va tenir presència en tots els partits de lliga regular amb 11 minuts de joc de mitjana i 1,9 punts.
La continuïtat de Laura Castellana, ara amb fitxa del primer equip, s'afegeix a les renovacions anunciades d'Iris Tribó, Andrea Fernández, Abril Rexach, Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda i Laura Biczó. A més, el club ja va anunciar el seu primer fitxatge aquesta nova temporada, el de l'escorta valenciana Leti Conca, que arriba al Barris Nord procedent del Hierros Díaz Miralvalle de Plasència, de Lliga Femenina 2.