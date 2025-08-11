FUTBOL
El Lleida domina però cau derrotat a Binèfar
Li va faltar pegada en atac contra un rival que va marcar en l’única ocasió clara
El Lleida CF va perdre ahir a Binèfar (1-0) el seu segon amistós de la pretemporada –fa una setmana va caure a Montsó per 2-1–, en un partit que va dominar i en el qualva tenir més possessió de pilota, però que es va emportar el quadre local gràcies a un gol en l’ocasió més clara que va tenir.
El conjunt de Jordi Cortés va ser el que va portar la iniciativa en el joc durant la primera meitat i el que més possessió de pilota va tenir, si bé el domini no va tenir traducció en el marcador, ja que els seus atacs amb prou feines van portar perill a la porteria defensada per Eloy. El quadre oscenc, per la seua part, no va rematar ni una sola vegada a porteria en els primers 45 minuts, però a la represa va aconseguir desequilibrar la contesa gràcies a un contraatac culminat per Izan Fernández als vuit minuts de la segona part.
El Lleida va intentar restablir la igualada i va intensificar més el seu domini, però va continuar sense crear perill a un Binéfar que, després de gol, va defensar l’avantatge. Els locals van tenir una altra clara ocasió que el porter del Lleida va desbaratar.
Al final del partit, Jordi Cortés treia coses positives malgrat la derrota. “La pretemporada serveix per acumular minuts i que l’equip es vagi conjuntant sense que hi hagi lesions. No hem fet una primera part brillant, però sí bona en defensa, malgrat que ens ha faltat definició en atac. A la segona ens ha condicionat el gol, que arriba d’un error. Malgrat perdre, me’n vaig amb bones sensacions, ja que no s’ha d’oblidar que fa només 20 dies no teníem equip”, va destacar el tècnic blau.