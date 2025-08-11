TWIRLING
La lleidatana Martina Parra, bronze al Mundial de Torí amb Espanya
La lleidatana Martina Parra, pertanyent al Club Twirling Lleida, es va penjar ahir la medalla de bronze al Campionat del Món de Twirling que s’ha disputat aquesta passada setmana a Torí. Aquesta vegada l’ha aconseguit formant part de la selecció espanyola de la disciplina, després que dimecres passat aconseguís la plata amb el seu equip de Lleida a la Copa de Nacions, millorant el bronze que ja havia obtingut el Twirling Lleida el 2019.
El combinat estatal va tancar les preliminars de divendres passat amb la tercera posició provisional, un lloc que ahir va aconseguir mantenir a la final de categoria artística. Va sumar un total de 67.900 punts que li van valer per obtenir el bronze, superant seleccions com els Estats Units, que va ser quarta amb 62.000; Irlanda, amb 49.200, i França, que va tancar la classificació amb 45.400. El títol mundial se’l va emportar la selecció del Japó, incontestable durant tota la competició i que va assolir una puntuació de 95.625, mentre que Itàlia, amb 74.025, va ocupar el segon lloc del podi.