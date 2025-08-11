NATACIÓ
Nou or de Vilanova al Mundial màster
Venç en 200 lliures i avui tanca el certamen amb els 50
La lleidatana Cinta Vilanova va aconseguir ahir el seu segon títol mundial en el campionat de natació de categoria màster que s’està disputant a Singapur. La nadadora del CN Lleida i de l’Aquamasters, de 55 anys, que ja es va penjar l’or divendres passat en la distància dels 100 lliures, aconseguint a més el rècord d’Europa, va repetir ahir metall en els 200, la seua prova favorita, marcant un temps de 2:21.16, lluny de la seua millor marca personal, 2:18. “Era la prova que més m’havia preparat i la que pitjor m’ha sortit. El cansament m’ha passat factura i els últims 50 metres se m’han fet molt llargs. He gestionat bé els tres primers parcials, però l’últim he perdut temps i crec que si dura 10 metres més se m’escapa l’or”, va reconèixer.
La lleidatana, funcionària de professió, encara pot incrementar el seu botí de medalles a Singapur, ja que avui es preveu que competeixi en els 50 lliures. “Acumulo dos medalles d’or amb què no comptava i per això soc molt feliç, però et queda el mal sabor de no haver millorat la marca, però no en puc demanar més. Els 50 lliures són una prova complicada, molt ràpida en la qual depenen molts factors. Sortiré a totes, però no sé com m’anirà”, va apuntar.
Vilanova, que anteriorment ja havia estat campiona d’Europa, mai no havia pujat a un podi en un Campionat del Món màster, malgrat que s’havia quedat a les portes d’aconseguir-ho en les seues dos anteriors participacions. A Itàlia 2013 va acabar quarta en els 200 lliures, la mateixa posició que va firmar quatre anys després a Budapest 2017, en la mateixa distància.