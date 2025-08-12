FUTBOL
Laporta augura una “setmana intensa” per poder inscriure els fitxatges
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va avançar que el club viurà una “setmana intensa” per tancar operacions que permetin inscriure Marcus Rashford, Gerard Martín, Roony Bardghji i Wojciech Szczesny dins del fair play de LaLiga perquè puguin debutar dissabte a Mallorca. Algunes van lligades a les obres del Camp Nou i els seients vip, ja que aquesta setmana s’esperen novetats d’ambdós temes per a la possible tornada a l’estadi i a la regla 1:1 del fair play.
La principal prioritat és registrar el porter Joan Garcia, opció lligada a l’informe mèdic de Ter Stegen, ja que si el Comitè Mèdic de LaLiga considera que estarà més de quatre mesos de baixa, el club utilitzarà part del seu salari per registrar-lo automàticament.
En aquesta línia, Laporta va destacar la tasca de Ter Stegen com a capità després de resoldre el conflicte amb el club blaugrana. A més, es va mostrar confiat que l’equip competirà per tots els títols i va augurar moments “inoblidables” per a aquesta temporada.
D’altra banda, l’RFEF va donar ahir llum verda per disputar el Vila-real-Barça als Estats Units i només falta el vistiplau de la UEFA perquè el partit de la jornada 17 es disputi a Miami el 20 de desembre.