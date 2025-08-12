AUTOMOBILISME
Palou aconsegueix el seu quart títol a la Indycar, el tercer consecutiu
El pilot de Sant Antoni de Vilamajor Àlex Palou va allargar la seua hegemonia a la IndyCar nord-americana al certificar el seu tercer campionat consecutiu i quart en els últims cinc anys, després d’acabar tercer en el GP de Portland.
Palou arribava amb una renda suficient per sentenciar el títol davant del seu únic perseguidor, Pato O’Ward (Arrow McLaren), que va patir problemes elèctrics després de sortir primer, aplanant el camí per al català. El pilot de l’equip Chip Ganassi Racing es va proclamar campió amb dos carreres per disputar, un èxit que va deixar gairebé tancat amb el seu domini total a Laguna Seca fa dos setmanes i que aquest any considera “encara més màgic” per la seua victòria a les 500 Milles d’Indianapolis. “És increïble el treball de l’equip. No puc creure que sigui campió d’IndyCar quatre vegades i vaig a disfrutar cada segon”, va afirmar. Amb vuit victòries el 2025, aspira a arribar a deu en les dos carreres restants. Palou iguala els triplets consecutius de Ted Horn (1946-48), Sébastien Bourdais (2004-07) i Dario Franchitti (2009-11), així com els quatre títols de Bourdais, Franchitti i Mario Andretti. Només A.J. Foyt (7) i Scott Dixon (6) el superen en el palmarès històric. “Continuem intentant millorar cotxe i conducció. No són només els números, el que ens impulsa és competir cada cap de setmana”, va reflexionar.