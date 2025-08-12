PIRAGÜISME
Saúl Craviotto: “No vull que el DNI em retiri”
Saúl Craviotto, l’olímpic espanyol més premiat de la història amb sis medalles, esgota les seues últimes setmanes abans de tornar a la competició, encara sense prendre cap decisió sobre la seua presència o no als Jocs de Los Angeles 2028. “Ara mateix, ni m’ho plantejo. Ja veurem”, assenyala el lleidatà.
No obstant, va deixar clar en una entrevista publicada per El Periódico que deixarà de competir el dia en què siguin millors que ell, no per la seua edat. “Faig el que m’agrada, soc un privilegiat per poder representar el meu país i viure una experiència com els Jocs Olímpics. Em porto genial amb el grup. Són els meus amics, són gairebé els meus germans. El meu entrenador encara més, que porto 25 anys amb ell. Així que, per què no? Se’m dona bé, m’agrada, em trobo fort i no vull que el DNI em retiri. No em toca retirar-me perquè he nascut el 1984 i tinc 40 anys, em tocarà quan em facin fora, quan puguin amb mi. I sobretot dependrà de la il·lusió que tingui”, va declarar.
Va restar importància al fet de ser l’espanyol amb més medalles olímpiques. «No en trec mèrit, esclar, m’ha costat molt, però no és una cosa que pensi en el meu dia a dia. Potser no ho estic sabent valorar i potser quan passin uns anys i miri enrere pensaré: “Ostres, tio, la que has liat, el que has fet.” Penso més en la meua trajectòria, que he estat cinc cicles olímpics allà a dalt, del 2008 al 2024. Això és el realment complicat, perquè el nombre de medalles depèn també del teu esport», va indicar el palista del Sícoris Club.