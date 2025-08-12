NATACIÓ
Vilanova completa el triplet mundialista amb un bronze
La lleidatana va tancar la seua participació amb un tercer lloc en els 50 lliures
La lleidatana Cinta Vilanova va tancar ahir una històrica participació en el Campionat del Món de veterans de natació, que s’ha estat celebrant a Singapur. La nadadora del Club Natació Lleida en categoria absoluta i de l’Aquamasters en la de màsters va posar el punt final a la seua participació amb una medalla de bronze als 50 metres lliures, completant així el triplet, ja que anteriorment s’havia penjat dos ors en els 100 i 200 lliures, aconseguint a més el rècord d’Europa en la primera.
Amb aquests resultats, Vilanova firma, de llarg, la seua millor actuació internacional fins a la data. De fet, la lleidatana mai abans havia pujat a un podi d’un Campionat del Món màster, encara que s’havia quedat a les portes d’aconseguir-ho en les seues dos anteriors participacions. A Itàlia 2013 va acabar quarta en els 200 lliures, la mateixa posició que va firmar quatre anys després a Budapest 2017, en la mateixa distància. Ahir, el cansament acumulat, que ja la va afectar diumenge en els 200, li va passar factura en una prova tan veloç com els 50 lliures.
Fonts del CN Lleida van reconèixer ahir que “la Cinta és un exemple de constància, esforç i passió per la natació. Els seus resultats són fruit d’anys de treball i són una inspiració per a tots els nadadors i nadadores del club”.
Cinta Vilanova gaudeix ara d’un esport que l’ha apassionat des de sempre però que l va deixar relativament jove, als 16 anys. Llavors ja havia aconseguit alguna medalla en el Campionat de Catalunya i una plata en el torneig abans denominat Vuit Nacions, en ambdós casos en els 200 lliures, la seua prova fetitxe. Després d’aconseguir la seua primera medalla a Singapur, on va arribar sense grans aspiracions, i menys les de pujar en tres ocasions el podi, dos al calaix més alt, va reconèixer que va tornar a la natació “perquè és una cosa que gaudeixo molt”. La lleidatana participa en la categoria absoluta amb el seu club, el CN Lleida, mentre que en les competicions de categoria màster ho fa amb l’Aquamaster perquè “al club no hi ha equips de veterans”, va explicar.