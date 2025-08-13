CICLISME
Inhabilitat durant un any el ciclista acusat d’agredir sexualment la lleidatana Ares Masip:“És una petita victòria”
Encara està obert el procediment judicial Edgar Carballo
La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha sancionat amb un any d’inhabilitació el ciclista tinerfeny Edgar Carballo, sis vegades campió d’Espanya d’enduro, per agredir sexualment la corredora lleidatana Ares Masip durant una prova de la Copa del Món de l’especialitat celebrada el 2023 a Leogang (Àustria). Es tracta de la primera sanció imposada per l’UCI per un delicte de caràcter sexual. Va ser la mateixa Masip, de 29 anys i amb llicència esportiva a Andorra, la que va denunciar el cas el mes de desembre passat, primer a través de la plataforma de demandes confidencial de la mateixa associació, designada UCI SpeakUp, i després amb un vídeo en el seu perfil d’Instagram en el qual relatava el que havia ocorregut un any abans al pàdoc de l’esdeveniment mundial, al marge de presentar la pertinent denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.
“La cursa havia estat molt llarga i jo feia hores que estava dormint a la meua furgoneta. Ell va venir de matinada i va intentar forçar-me per tenir relacions sexuals. M’hi vaig negar des del primer moment i ell no parava de refregar-me el penis pel cos. Va intentar fer-me petons i no parava d’insistir. Jo li demanava que parés, que no volia. Va arribar un moment en què vaig voler cridar, apartar-lo i marxar, i ell em va tapar la boca, em va agafar dels braços i va estar repetint que em violaria mentre intentava despullar-me”, va descriure la lleidatana en aquest vídeo.
Després de la denúncia, el Comitè d’Ètica de l’UCI va determinar que “les accions sexuals i no consentides del senyor Carballo González (insinuacions sexuals, contacte físic inapropiat i ús de la paraula violació després que la denunciant li digués que no tindrien relacions sexuals perquè ella tenia nòvio) van violar la seua dignitat i van constituir assetjament sexual”. Després de portar a terme les fases que dicta el protocol (entrevistes a les dos parts, presentació de proves i declaracions de testimonis i altres víctimes), l’UCI va concloure que les accions sexuals i no consentides que va denunciar Masip van violar la seua dignitat i van constituir assetjament sexual, per la qual cosa retira la llicència a Carballo durant un any.
Al conèixer-se el veredicte, Masip va publicar ahir un altre vídeo. “Lamentablement no és el primer cas d’abús en el ciclisme, però sí que és la primera vegada que l’UCI sanciona un ciclista professional per aquesta raó. Ha estat un procés dur, ple de pors i dubtes. Però aquesta és una petita victòria que em dona forces per tirar endavant. Un petit pas que tant de bo serveixi per crear un espai més digne i més segur”, va dir la lleidatana, que va assegurar que seguirà fins al final, ara per la via judicial, que està encara oberta i pendent de declarar. “Queda molt per fer, però ara que he trencat el silenci no faré cap pas enrere.”