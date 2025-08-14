FUTBOL
Joan Garcia serà inscrit avui després de la resolució de la Comissió Mèdica
La Comissió Mèdica de LaLiga va resoldre ahir que la lesió de Marc-André ter Stegen compleix amb els criteris de llarga durada, de quatre mesos o més, per la qual cosa el Barça podrà utilitzar el 80% de la fitxa de l’alemany per inscriure un nou porter. El club ha informat, a través d’un comunicat, que avui mateix procedirà a inscriure Joan Garcia, que estarà disponible dissabte per al debut de Lliga del conjunt blaugrana davant del Mallorca.
Aval per inscriure
A més, la junta directiva del club va aprovar ahir per unanimitat un aval de 7 milions d’euros per cobrir el desequilibri pressupostari generat per les seccions i així poder inscriure jugadors del primer equip de futbol. El president, Joan Laporta, havia convocat una junta extraordinària per tractar l’assumpte i finalment va obtenir el vistiplau per activar-lo en cas que calgui.
El club encara no ha pogut inscriure cap dels fitxatges malgrat haver ingressat per sortides i alliberat contractes com el d’Iñigo Martínez. El central basc, en declaracions a Onda Vasca, va admetre que l’oferta de l’Al-Nassr era “molt alta i irrenunciable” i que Hansi Flick, malgrat la sorpresa inicial, ho va entendre “des del minut dos”.