L’Atlètic Lleida rebaixa un 50% els abonaments abans de l’inici de Lliga
Els carnets rebaixats costaran entre 40 i 90 euros i els abonats Jubilats del Lleida podran adquirir-lo gratis
L’Atlètic Lleida va presentar la seua campanya d’abonats per a la temporada sota el lema “De Lleida, per Lleida”, en col·laboració amb Finques Prats, amb una rebaixa del 50% en els preus inicialment previstos i que ara aniran de 40 a 90 euros. La promoció estarà vigent del 22 d’agost al 5 de setembre i inclou les categories d’adult i veterà. Els menors de 12 anys podran accedir gratis amb carnet i seient reservat.
Abans d’iniciar la campanya per al públic general, del dia 18 al 25, els socis jubilats del Lleida CF que ja s’hagin abonat aquest curs podran rebre el carnet de l’Atlètic Lleida de manera gratuïta, mantenint si el desitgen el mateix seient i número de soci, igual com la resta d’abonats del Lleida, que tindran preferència si volen abonar-se també a l’equip de Segunda RFEF. Aquesta oferta especial serà activa només de forma presencial a les oficines del Camp d’Esports.
La resta d’abonaments podran adquirir-se a partir del dia 22 al web oficial del club (www.atleticlleida.com) o de forma presencial en la planta baixa del Camp d’Esports en horari de dilluns i dimarts de 9.30 a 13.30 hores i dijous de 9.30 a 13.30 i de 17.00 a 19.30 hores.
Els preus amb descompte són de 40 euros per a joves (13-21 anys) a qualsevol zona, 90 euros per a adults en tribuna, 60 en lateral i 40 en gol nord, mentre que els veterans (a partir de 66 anys) pagaran 50 euros en tribuna i 40 en la resta de zones. Una vegada arranqui la Lliga, les tarifes tornaran al seu preu inicial, entre 40 i 180 euros.
El vicepresident del club, Néstor Gutiérrez, va explicar que la decisió d’ampliar el descompte a tothom va sorgir després que la campanya inicial contemplés rebaixes per a col·lectius concrets, la qual cosa va provocar queixes en xarxes socials. “Vam veure que es qüestionava per què a uns sí i a d’altres no i decidim obrir-lo a tots. Som nous, sense l’experiència d’altres amb més recorregut, i ens preocupa més sumar abonats que la recaptació. Preferim fer créixer la massa social i que la ciutat sumi entre tots els seus clubs”, va afirmar. Gutiérrez va assenyalar que assolir els 2.000 abonats aquest primer any en el Camp d’Esports seria un èxit i que l’objectiu és continuar creixent.