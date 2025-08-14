FUTBOL
El Lleida, campió
L’equip de Jordi Cortés s’emporta el Ciutat de Mollerussa davant l’amfitrió en l’avançament del derbi lleidatà de Tercera. El club del Pla d’Urgell va homenatjar Putxi, Pedrós i Delgado en la prèvia
El Lleida CF es va proclamar ahir campió de la vint-i-cinquena edició del Trofeu Ciutat de Mollerussa a l’imposar-se per 1-2 al CFJ Mollerussa al Municipal, en un duel intens i amb moments d’emoció per a les dos aficions, que tornaran a retrobar-se a Tercera RFEF aquesta temporada.
Abans d’arrancar el matx, el Mollerussa va retre homenatge a tres dels seus històrics: Putxi, ara al Lleida després de vuit temporades al Pla d’Urgell; Jordi Pedrós, que va defensar la samarreta durant dotze campanyes; i Albert Delgado, amb vuit anys de trajectòria al club. L’acte, carregat d’emotivitat, va donar pas a un duel amb ritme des del primer minut. L’equip local va sortir decidit, buscant posar en un compromís el porter visitant, Alejandro Satoca. Així, la primera gran ocasió va ser per als de Kiku Parcerisas en el minut 8, amb un rematada de Pol Canillo que el porter va repel·lir a baix. Tanmateix, en la jugada següent (9’), Jorge Rebert va caçar una pilota al cercle central, va avançar amb potència i va definir amb encert davant d’Andreu Lladonosa (0-1). El gol va esperonar els de Jordi Cortés –que també tornava a Mollerussa després de dos anys i mig com a tècnic– i tres minuts després van ampliar l’avantatge: Albert Farré va posar una centrada mesurada i Fran Magno, de cap, va firmar el 0-2. Després de la pausa d’hidratació, el conjunt local va millorar en possessió i va enllaçar més combinacions, encara que el Lleida continuava amenaçant a la contra, amb Magno molt actiu. A la represa, el Mollerussa va fer un pas endavant, reforçat pels canvis. Va guanyar solidesa i verticalitat, i abans de l’hora de joc Coll va provar Satoca amb un centrexut que el porter va desviar a córner. El 78 va deixar un altre moment especial: Putxi va ser substituït i ovacionat per la grada en el seu retorn al Municipal. Els locals van disposar d’una gran oportunitat amb una centrada de Guillem Porta que Jordi Ars va rematar de cap fora. La insistència va tenir premi en el 83, quan Ars, assistit per Jordi Puig, va retallar distàncies amb un tret ajustat des de la frontal de l’àrea. El Mollerussa va marcar de nou, però l’acció va quedar invalidada per fora de joc. Al tram final, l’equip local es va abocar a l’atac i en el 88 Vilarrasa ho va intentar amb un tret desviat que va aixecar murmuris a la grada. Malgrat la pressió final, el Lleida va aguantar i va certificar el seu triomf.
Kiku: “Dos errors de juvenils ens han costat els dos gols”
Malgrat la derrota, l’entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va destacar que va veure el seu equip “molt dominador del partit”, encara que va lamentar “dos errors de juvenils” que van costar els gols. “Gairebé tot el partit s’ha jugat en camp contrari i hem estat superiors, però això va de marcar més.” Va assenyalar que li va recordar encontres “molt tancats i farragosos” de la categoria i va confiar no trobar-se’n gaires així. “Hem merescut almenys l’empat i l’equip ho ha intentat fins al final. és el nostre ADN no donar una pilota per perduda”, va dir. També va celebrar l’evolució en el joc interior i l’aportació dels joves. “Tots estan molt connectats”, va concloure.
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, es va mostrar satisfet pel triomf: “Ha estat un partit útil per acumular minuts i, sobretot, sense lesions”, va dir. Va explicar que buscaven provar el sistema 4-1-4-1 i un joc “més directe davant de la seua pressió avançada”. “La primera part ens ha sortit molt bé; a la segona, amb els canvis, hem patit més, però sense un setge”, va apuntar. Sobre l’equip, va assenyalar que “busco gent competitiva, que encaixi en el nostre context i no falli”. A més, va reconèixer que la seua tornada i la de diversos exjugadors a Mollerussa va ser especial: “Aquí ens van tractar molt bé i avui he sentit que tornava a casa.”